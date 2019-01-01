مواعيد مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة والترتيب

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2019-20

تنطلق الجولة 21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الأربعاء الموافق 1 يناير 2019 ميلاديًا، الموافق 5 جمادي الأول 1441 هجريًا، وتُنذر بالإثارة والمتعة المعتادة من فعاليات البريميرليج.

البداية ستكون بمباراة بين تشيلسي المتألق هذا الموسم مع برايتون الذي يُقدم مباريات كبيرة، ثم يلتقي ليستر سيتي مع نيوكاسل، ويأتي الدور على المباراة الأهم بين توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو أمام ساوثامبتون العنيد.

لكن الإثارة لن تتوقف عند هذا الحد، فسيحلّ إيفرتون بمدربه العريق كارلو أنشيلوتي ضيفًا على مانشستر سيتي في القمة الكبرى، ثم يأتي دور ديفيد مويس في مهمته الجديدة بوست هام عندما يُقابل بورنموث.

أما ختام هذا اليوم الشاق فسيكون بالقمة الكلاسيكية للكرة الإنجليزية، عندما يستضيف أرسنال نظيره مانشستر يونايتد على ملعب الإمارات، في الوقت الذي يلتقي فيه ليفربول يوم الخميس مع شيفيلد يونايتد في الأنفيلد.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم كل ما تريد معرفته عن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي 2019-20 ، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين.

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مواعيد مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي 2019-20

المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة برايتون - تشيلسي ملعب فالمر الأربعاء 1 يناير 2019،

5 جمادي الأول 1441،

14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية ستيوارت أتويل beIN SPORTS HD 2 بيرنلي - أستون فيلا تورف مور الأربعاء 1 يناير 2019،

5 جمادي الأول 1441،

14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية مايك أوليفر beIN SPORTS HD نيوكاسل - ليستر سيتي سانت جيمس بارك الأربعاء 1 يناير 2019،

5 جمادي الأول 1441،

17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية مارتن أتكينسون beIN SPORTS HD ساوثامبتون - توتنهام سانت ماري الأربعاء 1 يناير 2019،

5 جمادي الأول 1441،

17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية مايك دين beIN SPORTS HD 2 واتفورد - ولفرهامبتون فيكاراج رود الأربعاء 1 يناير 2019،

5 جمادي الأول 1441،

17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية أندي مادلي beIN SPORTS HD مانشستر سيتي - إيفرتون الاتحاد الأربعاء 1 يناير 2019،

5 جمادي الأول 1441،

19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية أندري مارينير beIN SPORTS HD 2 نوريتش سيتي - كريستال بالاس كارو رود الأربعاء 1 يناير 2019،

5 جمادي الأول 1441،

19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية جوناثان موس beIN SPORTS HD وست هام يونايتد - بورنموث ملعب لندن الأربعاء 1 يناير 2019،

5 جمادي الأول 1441،

19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية جراهام سكوت beIN SPORTS HD أرسنال - مانشستر يونايتد ملعب الإمارات الأربعاء 1 يناير 2019،

5 جمادي الأول 1441،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية كريس كافاناج beIN SPORTS HD 2 ليفربول - شيفيلد يونايتد الأنفيلد الخميس 2 يناير 2019،

6 جمادي الأول 1441،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية بول تيرني beIN SPORTS HD2

أبرز الغائبين عن الجولة 19 في الدوري الإنجليزي:

تقارير .. أنشيلوتي يقترب من التعاقد مع إيفرتون

للإصابة للإيقاف تايرون مينجز - أستون فيلا كالوم تشامبرز - أرسنال جون ماكجين - أستون فيلا دييجو ريكو - بورنموث ديان لوفرين - إيفرتون جيف هيندريك - بيرنلي فابينيو - ليفربول ماتيو كوفاسيتش - تشيلسي ناثانيل كلاين - ليفربول هيون مين سون - توتنهام جويل ماتيب - ليفربول إيديرسون - مانشستر سيتي جورجينيو فينالدوم - ليفربول لا يوجد إيمريك لابورت - مانشستر سيتي لا يوجد ليروي ساني - مانشستر سيتي لا يوجد ديفيد سيلفا - مانشستر سيتي لا يوجد أندريه جوميز - إيفرتون لا يوجد هوجو لوريس - توتنهام لا يوجد ميشيل فورم - توتنهام لا يوجد ماركو روخو - مانشستر يونايتد لا يوجد

ترتيب الدوري الإنجليزي 2020

افتتح برايتون الجولة 20 من الدوري الإنجليزي والثانية في البوكسينج داي بالفوز على بورنموث بهدفين نظيفين، ثم تعادل ساوثامبتون مع كريستال بالاس وفاز نيوكاسل على إيفرتون ، وذلك قبل أن يسحق واتفورد أستون فيلا بالثلاثة.

تعادل توتنهام مع نورويتش سيتي بهدفين لمثلهما، في الوقت الذي فاز فيه ليستر سيتي على وست هام بهدفين لهدف بالبدلاء، وفي ختام اليوم الأول انتصر مانشستر يونايتد على بيرنلي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2020: