موعد مباراة المغرب والجزائر في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

يستقبل استاد الثمامة مباراة هامة وقوية ضمن مباريات ربع نهائي كأس العرب، تجمع بين المغرب والجزائر في ديربي عربي مثير.

المنتخب المغربي، تمكن من التأهل كمتصدر للمجموعة الثالثة، بالعلامة الكاملة بعد فوزه على فلسطين والأردن ثم المنتخب السعودي.

على الجانب الآخر، المنتخب الجزائري وصل إلى ربع نهائي البطولة بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، بعد التساوي مع المنتخب المصري في النقاط والأهداف ولكن قانون اللعب النظيف وصل بالفراعنة إلى المركز الأول.

جدول مباريات كأس العرب 2021 القنوات الناقلة والمجموعات

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة المغرب والجزائروما هي القنوات الناقلة؟

متى مباراة المغرب والجزائر في كأس العرب؟

موعد مباراة المغرب أمام الأردن في كأس العرب 2021 هو السبت الموافق 11 ديسمبر 2021، بملعب الثمامة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجزائر؟

قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لكأس العرب 2021، وخصصت قناتي beIN SPORTS 1 وbeIN SPORTS 2 لتغطية جميع المباريات.

ستتمكن من مشاهدة مباراة المغرب والجزائر عن طريق القناتين دون تشفير، كذلك يمكنك متابعتها من خلال خدمة البث المباشر عبر موقع جول.