موعد قرعة دور 32 للدوري الأوروبي 2020-21، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة

لا تحظى بطولة الدوري الأوروبي بمتابعة قوية من محبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وذلك مقارنة بمتابعة الجماهير لبطولة دوري أبطال أوروبا ، لكن كلما اقتربنا من الأدوار النهائية زادت نسب المتابعة لها.

شاركت العديد من الأندية التي لها تاريخ في الكرة الأوروبية في البطولة في السنوات الأخيرة، وهذا العام يتواجد بها أندية عريقة مثل نادي ميلان الإيطالي وآرسنال الإنجليزي وغيرهما.

مع نهاية دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ، تحول نادٍ يمتلك شعبية كبيرة إلى الدوري الأوروبي بعد الحصول على المركز الثالث في مجموعته، وهو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لينضم إلى فرق عريقة ويمنح البطولة المزيد من القوة.

لكن، ما هو موعد قرعة دور 32 لبطولة الدوري الأوروبي 2020-21 ، وما هي القنوات الناقلة؟جول يقدم لك الإجابة.

موعد قرعة دور 32 من الدوري الأوروبي 2020-21 هو يوم الإثنين 14 ديسمبر 2020، الموافق 29 ربيع الآخر 1442 هجريًا، وستبدأ مجريات القرعة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة .

ستقام قرعة الدوري الأوروبي في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون سويسرا.

سيبث الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم حفل القرعة على الهواء مباشرة و يمكن الوصول إليه من هنا .

إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة ، فسيقوم موقع جول أيضًا بنقل مجريات قرعة دور 32 من الدوري الأوروبي 2020-21، وذلك عن طريق خدمة البث المباشر، مما يعني أنه لن يكون عليك تفويت أي شيء.

* الفرق الهابطة من دوري أبطال أوروبا

سيتم تقسيم الفرق المتأهلة إلى وعائين: يحتوي الوعاء 1 على الفرق المتأهلة كمتصدرين، ويحتوي الوعاء 2 على الفرق المتأهلة من المركز الثاني.

