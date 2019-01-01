مورينيو يعود لقيادة إنتر

لقطة تداعب مشاعر جماهير النيراتزوري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت عدة مصادر صحفية أن البرتغالي جوزيه مورينيو سيكون حاضراً ضمن الجهاز التدريبي لإنتر في لقاء الأساطير أمام توتنهام.

ويستضيف ملعب توتنهام الجديد لقاء يجمع عدداً من نجوم الفريقين السابقين من أمثال يورجن كلينسمان وبول جاسكوين وآخرين مساء السبت.

وذكرت "كوريري" أن مورينيو سيكون مساعداً لفرانشيسكو تولدو في تدريب تشكيلة قدامى إنتر بعدما وُجهت له الدعوة من قبل إدارة النادي.

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وتناقلت التقارير اسم مورينيو كمعوض محتمل للوشيانو سباليتي، مدرب النيراتزوري الحالي، بداية من الموسم المقبل، وسط ترحيب كبير من جماهير النادي.

وأفادت تقارير أخرى أن مورينيو مرشح لقيادة بايرن ميونخ بدلاً من نيكو كوفاتش، كما رُبط اسمه بليون وباريس سان جيرمان.

وسبق لمورينيو تدريب إنتر في موسمين بين 2008 و2010 وقاد الفريق لتحقيق الثلاثية في موسمه الثاني بعد الفوز بالدوري بالأول.