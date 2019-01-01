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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

مورينيو يعود لقيادة إنتر

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Getty
لقطة تداعب مشاعر جماهير النيراتزوري
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت عدة مصادر صحفية أن البرتغالي جوزيه مورينيو سيكون حاضراً ضمن الجهاز التدريبي لإنتر في لقاء الأساطير أمام توتنهام.

ويستضيف ملعب توتنهام الجديد لقاء يجمع عدداً من نجوم الفريقين السابقين من أمثال يورجن كلينسمان وبول جاسكوين وآخرين مساء السبت.

وذكرت "كوريري" أن مورينيو سيكون مساعداً لفرانشيسكو تولدو في تدريب تشكيلة قدامى إنتر بعدما وُجهت له الدعوة من قبل إدارة النادي.

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وتناقلت التقارير اسم مورينيو كمعوض محتمل للوشيانو سباليتي، مدرب النيراتزوري الحالي، بداية من الموسم المقبل، وسط ترحيب كبير من جماهير النادي.

وأفادت تقارير أخرى أن مورينيو مرشح لقيادة بايرن ميونخ بدلاً من نيكو كوفاتش، كما رُبط اسمه بليون وباريس سان جيرمان.

وسبق لمورينيو تدريب إنتر في موسمين بين 2008 و2010 وقاد الفريق لتحقيق الثلاثية في موسمه الثاني بعد الفوز بالدوري بالأول.

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