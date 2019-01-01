فورلان: إنتر سيعوض رحيل إيكاردي بضم جريزمان

صفقة غريبة وغير متوقعة من النيراتزوري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكر دييجو فورلان، النجم الأوروجوياني، أنه علم أن إنتر يخطط لبيع مهاجمه ماورو إيكاردي وتعويضه بضم نجم أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان.

إيكاردي ارتبط اسمه بمغادرة النيراتزوري بعد أزمة سحب الشارة وغيابه عن تدريبات الفريق لمدة تقارب الشهر مؤخراً.

وقال فورلان مع "إي إس بي إن": "لو جريزمان اختار البقاء مع أتلتيكو مدريد سيتحول لأحد أساطير النادي".

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هكذا أجاب بيكيه 🗣️👀👇 pic.twitter.com/x6z2y3R56T — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 29, 2019

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وأضاف: "ولكن جريزمان سيرحل وسيتعاقد معه إنتر لتعويض رحيل إيكاردي، إدارة إنتر أخبرتني بهذا".

وذكرت التقارير الصحفية مؤخراً أن برشلونة هو الأقرب لخدمات النجم الفرنسي وعاد لإحياء اهتمامه بضمه الصيف المقبل من جديد.

وكان جريزمان قد رفض ترك أتلتيكو مدريد الصيف الماضي والانضمام لبرشلونة رغم العرض المادي الضخم له ولناديه.

وسبق لفورلان تمثيل إنتر لموسم وحيد 2011-2012 ولكن لم يلعب كثيراً بسبب توالي الإصابات.