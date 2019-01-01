فورلان: إنتر سيعوض رحيل إيكاردي بضم جريزمان
هيثم محمد فيسبوك تويتر
ذكر دييجو فورلان، النجم الأوروجوياني، أنه علم أن إنتر يخطط لبيع مهاجمه ماورو إيكاردي وتعويضه بضم نجم أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان.
إيكاردي ارتبط اسمه بمغادرة النيراتزوري بعد أزمة سحب الشارة وغيابه عن تدريبات الفريق لمدة تقارب الشهر مؤخراً.
وقال فورلان مع "إي إس بي إن": "لو جريزمان اختار البقاء مع أتلتيكو مدريد سيتحول لأحد أساطير النادي".
ريال مدريد يتفوق على برشلونة في سباق ضم رابيو
كم من المال لديك 🤔— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 29, 2019
هكذا أجاب بيكيه 🗣️👀👇 pic.twitter.com/x6z2y3R56T
الإصابات تضرب صفوف إنتر قبل موقعة لاتسيو
وأضاف: "ولكن جريزمان سيرحل وسيتعاقد معه إنتر لتعويض رحيل إيكاردي، إدارة إنتر أخبرتني بهذا".
وذكرت التقارير الصحفية مؤخراً أن برشلونة هو الأقرب لخدمات النجم الفرنسي وعاد لإحياء اهتمامه بضمه الصيف المقبل من جديد.
وكان جريزمان قد رفض ترك أتلتيكو مدريد الصيف الماضي والانضمام لبرشلونة رغم العرض المادي الضخم له ولناديه.
وسبق لفورلان تمثيل إنتر لموسم وحيد 2011-2012 ولكن لم يلعب كثيراً بسبب توالي الإصابات.