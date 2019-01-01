مورينيو يهدد منصب كوفاتش في بايرن ميونخ

من سيقود البرتغالي الموسم المقبل؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن أن آخر الأندية المهتمة بخدمات البرتغالي جوزيه مورينيو هو بايرن ميونخ الذي قد يعينه بدلاً من المدير الفني الحالي نيكو كوفاتش.

وارتبط مورينيو بعدة أندية في الفترة الأخيرة على رأسها إنتر، ليون، باريس سان جيرمان، إيفرتون، وريال مدريد قبل أن يعيد الأخير زين الدين زيدان.

"تيليفوت" الفرنسية ذكرت أن إدارة بايرن ميونخ وضعت اسم مورينيو كمعوض محتمل لكوفاتش بحلول نهاية الموسم.

وأشار التقرير أن في عدم استقرار الفريق على صعيد الأداء أو النتائج مع كوفاتش جعل اسم مورينيو مرشحاً لتولي المنصب العام المقبل.

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وتعمل إدارة الفريق البافاري على إحداث ثورة كبيرة في الفريق بتدعيمه بعديد الأسماء الجديدة، وآخرها لوكاس هيرنانديز وبينيامين بافار في الدفاع.

وربط التقرير مصير كوفاتش بالتتويج بلقب الدوري الذي يحتل صدارته مناصفة مع بوروسيا دورتموند بالوقت الراهن.

ويلعب بايرن ميونخ مساء السبت أمام فرايبورج ضمن منافسات البوندسليجا.