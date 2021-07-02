مورينيو: حزين على بنزيما بسبب الكرة الذهبية وربما يقتلوني في إيطاليا!

تحدث عن توقعاته لنصف النهائي اليورو

أعرب جوزيه مورينيو مدرب روما الجديد وريال مدريد الأسبق، عن تعاطفه مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بعد خروج بلاده من يورو 2020.

فرنسا ودعت البطولة بشكل مبكر أمام سويسرا بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين 3/3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

بنزيما كان يمر بفترة مبهرة مع الديوك في البطولة بعد عودته من جديد، حيث سجل 4 أهداف في 4 مباريات خلال مشاركاته.

ماذا قال مورينيو عن خروج فرنسا؟

البرتغالي قال لشبكة "توك سبورت":"بنزيما هو السبب الذي يجعلني حزينًا بعض الشيء لأن فرنسا لم تمر إلى دور الثمانية وذلك بسبب تأثر فرص حصوله على الكرة الذهبية".

وأضاف:"ليس كريستيانو رونالدو ولا ليونيل ميسي ولا كيليان مبابي، أعتقد أن الفرصة كانت متاحة له للحصول على الجائزة أخيرًا بعد انتظار طويل".

وتابع:"لقد لعب بشكل جيد جدًا تحت درجة كبيرة من الضغط بعد عودته إلى المنتخب مرة أخرى لكنه لم يتأثر وتألق في اليورو، ومن الناحية الجسدية تطور وأصبح أفضل مما كان عليه منذ 10 سنوات".

كيف قارنه بهاري كين؟

مورينيو استمر في حديثه قائلًا:"في بعض الأحيان كانوا يسألونني في توتنهام عن مقارنة هاري كين بالمهاجمين الآخرين ودائمًا استخدمت بنزيما".

واستكمل:"قمت باختياره لأنه من نوعية المهاجمين الذين يقدمون الكثير للفريق حتى لو لم يسجلوا، المهاجمون الآخرون إذا لم يسجلوا فلن يقدموا أي شيء، إنهم مجرد هدافين فقط".

ماذا قال مورينيو عن توقعاته لنصف النهائي اليورو؟

المدرب البرتغالي قال عن توقعاته:"إنجلترا ستتأهل بالتأكيد، وأود أن أقول إن الدنمارك ستصعد أيضًا على حساب التشيك".

وأضاف:"بلجيكا ضد إيطاليا؟ هذه نقطة مهمة، سأهبط عندهم وإذا لم أقل إيطاليا ستتأهل سيقتلونني هناك لذلك يجب أن أرشحهم للصعود".

وتابع:"أتوقع تأهل إسبانيا ضد سويسرا، لكنها مباراة كبيرة وجرانيت جاكا لن يلعب".

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