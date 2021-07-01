"غيرة" مبابي من جريزمان أشعلت معسكر فرنسا، وبنزيما زادها سوءًا!

أمور غير متوقعة..

لم تكن الأمور وردية داخل معسكر منتخب فرنسا في يورو 2020 كما كان يتظاهر المدرب ديديه ديشان، وبدأت الصحف في تسريب الخلافات التي جمعت نجوم الديوك وكانت سببًا في النهاية في الخروج مبكرًا من دور الـ16.

أحد تلك الخلافات كانت بين أنطوان جريزمان وزميله كيليان مبابي، فالأمور كانت تسير بشكل سيئ للغاية فيما بينهما، وذلك حسبما أكد الصحفي الفرنسي سيباستيان تاراجو في تقرير له بصحيفة ليكيب.

الخلافات بين الثنائي جعل مبابي يطلب من ديشان أن يقوم باستدعاء كريم بنزيما حتى يكون بمثابة "حلقة وصل" بينهما، لكن هذا الأمر زاد الطين بلة بدلًا من حل الخلاف بين ثنائي برشلونة وباريس سان جيرمان.

في الحقيقة، لم يشعر جريزمان بالرضا حول استدعاء بنزيما باعتبار أن مهاجم ريال مدريد سيأخذ دوره في منتخب فرنسا، وهذا على الرغم من اختلاف مراكزهما والطريقة التي يعتمد ديشان على كل منهما فيها.

ليس هذا فحسب، بل لم يحب جريزمان أن يرى مبابي وهو سعيد بعودة بنزيما إلى هذه الدرجة والتواصل القوي بينهما، وكان هذا سببًا في تردي الأوضاع بين الثلاثي بشكل عام.

لكن الأزمة نفسها سببها مبابي، إذ يقول تاراجاو أن نجم بي آس جي كان يغير من "سطوة" جريزمان وهيمنته في معسكر منتخب فرنسا، والذي وصله إلى أخذه لجميع الكرات الثابتة بدون منافسة.

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في نهاية المطاف، كانت هذه النزاعات سببًا في تراجع حدة أداء منتخب فرنسا في يورو 2020، الأمر الذي كان واضحًا للعيان في دور المجموعات بعد الفوز على ألمانيا والتعادل مع المجر والبرتغال.

الطامة الكبرى أتت في دور الـ16، بعدما خسروا على يد سويسرا بركلات الترجيح رغم التقدم في الأوقات الأصلية حتى اللحظات الأخيرة 3-1.

الجدير بالذكر أن لاعب بايرن ميونخ كينجسلي كومان قد تشاجر مع ديديه ديشان أيضًا، ويقال أن بعض الخلافات في غرف خلع الملابس برزت بين بول بوجبا وعدد من اللاعبين الفرنسيين.