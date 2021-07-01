صدق أو لا تصدق.. الفرنسيون يريدون إعادة مباراة سويسرا بسبب التحكيم!

رقم ضخم وقع على ذلك..

في نبأ غريب للغاية، وقع ما يصل إلى 240 ألف شخص على عريضة لطلب إعادة مباراة فرنسا وسويسرا ببطولة يورو 2020، والسبب هو التحكيم.

وكان منتخب فرنسا قد ودّع اليورو بالهزيمة أمام سويسرا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي وكذلك الإضافي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.

لكن يبدو أن مشجعي بلاد الغال لم يتقبلوا فكرة الخروج المبكر لأبطال العالم، وطالبوا بإعادة المباراة مستندين إلى ما زعموا أنه خطأ تحكيمي أثر في النتيجة النهائية.

الخطأ من وجهة نظر المشجعين هو عدم احترام الحارس السويسري يان زومر لقاعدة خط المرمى في ركلات الجزاء، وتحركه بصورة خاطئة أثناء تسديدة كيليان مبابي الأخيرة.

زومر تصدى لتسديدة مبابي ومعها انتهت آمال فرنسا في اليورو، وبالنسبة للمشجعين الساخطين فإن حارس بوروسيا مونشنجلادباخ تقدم عن مرماه وكان ينبغي إعادة الركلة.

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وعلى الرغم من وجود تقنية الفيديو ومراجعتها للقطة أكثر من مرة ورفضها الإعادة واعتبار أن زومر لم يُخطئ، إلا أن ذلك لم يُهدئ من روع الجماهير الفرنسية الغاضبة.

على أي حال، من المستبعد تمامًا أن يقوم الاتحاد الأوروبي بالموافقة على هذه العريضة، خصوصًا وأن تقنية الفيديو راجعت الكرة أكثر من مرة ولم يتواجد جدل كبير حول اللقطة من الأساس.

الجدير بالذكر أن سويسرا تستعد لخوض ربع نهائي يورو 2020 عندما تلتقي مع منتخب إسبانيا يوم الجمعة المقبلة.