"سب وشجار" بين اللاعبين.. تفاصيل سقوط فرنسا في يورو 2020

تفاصيل هزيمة فرنسا في يورو 2020

بعد الإقصاء المبكر للمنتخب الفرنسي، تزدادا الأمور في الاشتعال وتبدأ "المشاهد القبيحة" وكل ما حدث على أرض الملعب في الظهور.

كشفت تقارير أخيرة أن المدافعين رافييل فاران وبنجامين بافارد دخلا في شجار هما الآخر من أجل بول بوجبا.

ماذا حدث؟

بعد أن كشفت تقارير واردة من فرنسا، إن مدرجات ملعب "ناسيونالا" فى مدينة بوخارست الرومانية، شهدت شجار بين والدة أدريان رابيو وعائلات بول بوجبا وكيليان مبابي على خلفية شجار رابيو مع بول بوجبا بعد دخول الهدف الثالث للمنتخب السويسرى، قبل أن يتدخل ديديه ديشامب المدير الفنى وقام بتهدئة الثنائي.

أضافت أن المدافعين رافائيل فاران وبنجامين بافارد دخلوا في الأمر، حيث أهان فاران بافارد بشأن دفاعه.

وقيل إن نجم بايرن ميونخ، بافارد ألقى اللوم على بوجبا بسبب افتقاره إلى الدفاع، مما جعل فاران يعلق لاحقًا على مستوى بافارد.

جدير بالذكر أن فرنسا ودعت البطولة من دور الـ16، بعد تعادلها 3/3 مع سويسرا في الوقتين الأصلي والإضافي، وخسارتها بركلات الترجيح بنتيجة 5/4.

وتأهلت سويسرا لتضرب موعدًا مع منتخب إسبانيا يوم 2 يوليو القادم، على ملعب سان بطرسبورج في روسيا.

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