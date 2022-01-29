"الاتحاد لديه رجل قائد" .. تعليق مثير من العارف على طرد حمدالله

حذر الناقد الرياضي جمال العارف جميع المتربصين بالاتحاد ومهاجمه عبد الرزاق حمدالله من المبالغة في الحديث عن طرد اللاعب خلال مواجهة نيوكاسل الودية مساء أمس في جدة، مؤكدًا أن النادي الجداوي قادر على احتواء ما حدث.

متصدر الدوري السعودي خسر مباراة أمس الودية أمام نيوكاسل 2-1، وقد نجح حمدالله في إحراز هدف الفريق الوحيد لكنه تعرض للطرد في الشوط الثاني بعد دخوله في مشادة عنيفة مع كيران كلارك مدافع نيوكاسل الذي خرج بالبطاقة الحمراء كذلك.

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الناقد الرياضي الاتحادي تحدث عن الحادثة خلال تواجده مع الإعلامي وليد الفراج، مؤكدًا أنه يثق في قدرة رجال الاتحاد وخاصة المدير التنفيذي لكرة القدم "حامد البلوي" على احتواء الموقف والتعامل معه كما يجب.

وأضاف "البعض سعيد بتلك اللقطة، من يبحث عن أي هفوة للاتحاد سعيد بما حدث، لكني أقول لهم أن الاتحاد لديه رجال يقودون فريق كرة القدم، ولديه رجل هو حامد البلوي يقود جيدًا غرفة تغيير الملابس".

أضاف "الاتحاد بخير برئاسة أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي، لا أحد يخاف على الاتحاد ولا أحد يستطيع إفساد العمل داخله، ونحن نسير في الطريق الصواب".

لقطة طرد حمدالله ولاعب نيوكاسل pic.twitter.com/xUeb3uizbW — 📊 Marwan (@i1mro) January 28, 2022

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بفارق 6 نقاط عن النصر مع بقاء مباراة مؤجلة له أمام الهلال ستُلعب خلال مارس القادم.

النادي كان قد ضم حمدالله، هداف الدوري السعودي مرتين، في صفقة انتقال حر بعدما فسخ النصر عقده من جانب واحد وبأسباب قانونية تكفل له حقوقه المالية.