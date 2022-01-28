فيديو | حمدالله يُسجل ويُطرد في خسارة الاتحاد أمام نيوكاسل وديًا

خسر الاتحاد المباراة الودية التي خاضها مساء اليوم الجمعة في جدة أمام نيوكاسل الإنجليزي الذي انتقلت ملكيته مؤخرًا لصندوق الاستثمار السعودي.

نيوكاسل متواجد في جدة مع مدربه إيدي هاو لإقامة معسكر قصير استعدادًا لاستئناف الدوري الإنجليزي عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

اقرأ أيضًا | صدق أو لا تُصدق .. سبب غريب يمنع الأهلي من إقالة هاسي

الفريق المعروف بلقب "الماكبايس" يُعاني في البريمييرليج، إذ يتواجد في المركز الـ18 برصيد 15 نقطة فقط، ويأمل في أن ينجح بتفادي الهبوط خلال مبارياته الـ17 المتبقية في البطولة.

العميد دخل اللقاء منقوصًا من عديد لاعبيه، وقد أشرك المدرب كوزمين كونترا لاعب الفريق الجديد القادم من الهلال، مدالله العليان، فيما تواجد العديد من اللاعبين الشباب بجانب بعض العناصر الأساسية وأبرزهم مارسيلو جروهي وعبد الرزاق حمدالله وبرونو هنريكي.

إيدي هاو أشرك كذلك العديد من اللاعبين البدلاء والشباب خلال المباراة، خاصة في الشوط الثاني، وذلك بهدف الوقوف على مستواهم للنظر في إمكانية الاستفادة منهم خلال الفترة القادمة.

المباراة التي أقيمت خلف الأبواب المغلقة بطلب إيدي هاو واستمرت لـ70 دقيقة فقط شهدت أداءً جيدًا ونديًا من الطرفين، وقد تقدم الفريق الضيف بهدف سجله آلان ساينت ماكسيمين عند الدقيقة الـ9 وبعدها نجح حمدالله في إدراك التعادل للاتحاديين عند الدقيقة الـ33 بعد تمريرة حاسمة من العليان، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

المهاجم المغربي دخل في مشادة مع كيران كلارك مدافع نيوكاسل إثر تدخل عنيف ضده، وقد تطور الخلاف مما دفع الحكم لطرد اللاعبين من أرض الملعب، وقد نجح فابيان فرايسير في إحراز هدف الفوز للضيوف عند الدقيقة الـ57.

لقطة طرد حمدالله ولاعب نيوكاسل pic.twitter.com/xUeb3uizbW — 📊 Marwan (@i1mro) January 28, 2022

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بفارق 6 نقاط عن النصر مع بقاء مباراة مؤجلة له أمام الهلال ستُلعب خلال مارس القادم.