بعيدًا عن الرياضة .. عبد الرزاق حمد الله يطلب تدخل سفارة المغرب في قضيته

القضايا تحاصر المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم نادي الاتحاد السعودي، بعد الرحيل عن نادي النصر، لكن يبدو هذه المرة أن الأمر لا يتعلق بالرياضة.

حمد الله والنصر يتبادلان الشكاوى:

في نوفمبر 2021، أعلن النصر فسخ عقد المهاجم المغربي من طرف واحد، بداعي وجود أسباب قانونية وشرعية وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لكن لم يتم الكشف عن التفاصيل بشكل رسمي.

وبعدها بأشهر، انضم اللاعب لنادي اتحاد جدة في صفقة انتقال حر، بدايةً من يناير الجاري، ومن هنا بدأت القضايا بين اللاعب والعالمي.

وعقب انضمام حمد الله للعميد، تقدم النصر بشكوى رسمية ضده أمام فيفا، للمطالبة بدفع الشرط الجزائي في عقده، والذي يقدر بـ85.2 مليون ريال، بحجة أنه المتسبب في فسخ العقد بأفعاله.

واليوم الأربعاء، تقدم اللاعب بشكوى ضد النادي أمام فيفا، لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة سواء رواتب أو مكافآت.

طلب إلى سفارة المغرب:

اليوم انتشرت صور لحمد لله رفقة المحامي فهد بارباع، ودارت التساؤلات الكثيرة حول الأمر، دون وجود معلومة رسمية حتى الآن.

ووفقًا لبرنامج "أكشن مع وليد" فإن المهاجم المغربي تواصل مع السفارة المغربية في السعودية خلال الأيام الجارية، بسبب قضية من نادٍ سعودي خارج المحاكم الرياضية.

لكن لم يكشف البرنامج عن أي تفاصيل حول الأمر، ولم تخرج مؤشرات حول القضية حتى الآن.

خطاب من حمد الله لشهادة الكفاءة:

بالأمس، حصل نادي النصر على شهادة الكفاءة المالية بشكل رسمي، بعدما سدد كافة الديون المتراكمة عليه حتى أواخر سبتمبر الماضي.

لكن بعد إعلان حصول العالمي على الشهادة، خرج عبد الرحيم حمد الله؛ شقيق عبد الرزاق، مسنكرًا ومؤكدًا وجود رواتب متأخرة لشقيقه لدى النادي. (طالع التفاصيل).

ووفقًا لبرنامج "أكشن مع وليد" فإن اللاعب أرسل خطابًا رسميًا إلى لجنة الكفاءة المالية، يطالب بها النصر برواتب ومكافآت متأخرة.

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