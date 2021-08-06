مدرب أياكس أحدث الساخرين من رحيل ميسي عن برشلونة

إريك تين هاج مدرب أياكس يسخر من رحيل ميسي عن صفوف برشلونة.

لا تزال قضية رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن نادي برشلونة الإسباني تثير الضجة، بين شائعات وعدم يقين حول مستقبله من جهة، وسخرية من الطريقة التي تسببت في رحيله من جهة أخرى.

وقامت العديد من الأندية بالفعل بإرسال رسائل تناشد فيها ميسي بطريقة أو بأخرى الانضمام إلى صفوفها.

وحسب صحيفة "as" الإسبانية كان آخر نادٍ قام بذلك هو أياكس أمستردام الهولندي، حيث ظهر مدربه إريك تين هاج في مؤتمر صحفي، ورد على سؤال عن مستقبل ميسي.

وقال تين هاج: "ميسي؟ لقد اتصلنا به، ونحن في انتظاره".

وانضم الصربي دوشان تاديتش مهاجم أياكس الذي كان حاضرًا في المؤتمر الصحفي إلى النكتة، ورد على مدربه.

وقال تاديتش حول ما إذا كان مستعدًا لترك مكانه في الفريق من أجل ميسي: "نعم لا مشكلة".

بنزيما سخر من رحيل ميسي

وكان الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد، غريم برشلونة، أحد أوائل اللذين سخروا من رحيل ميسي عن برشلونة.

بنزيما نشر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي لرجل يركض من منزل يحترق، في إشارة مبطنة عن ميسي وبرشلونة.

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