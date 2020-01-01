جدول مباريات اليوم الأحد 26 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأحد 26 يوليو 2020 في الدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

يستمتع جماهير كرة القدم بمنافسات مختلفة بشكل يومي ويتجدد اليوم الأحد 26 يوليو 2020 اللقاء مع مجموعة من المباريات الشيقة.

‎يستكمل الدوري الإيطالي الجولة 36 من عمر البطولة اليوم بمبارة تجمع بين نادي بولونيا ونادي ليتشي الساعة 5:15 مساءً، ومباراة لنادي روما أمام فيرونتينا، وفي نفس الساعة يلتقي هيلاس فيرونا ولاتسيو، وكالياري مع أودينيزي الساعة 7:30 مساءً، وأخيرًا في الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة يلتقي يوفنتوس وسمبدوريا.

‎وفي الدوري الإنجليزي تبدأ اليوم الجولة 38 من البطولة حيث يلتقي نادي آرسنال مع واتفورد، ونادي تشيلسي وولفرهامبتون، كما يلتقي ليسترسيتي ومانشستر يونايتد، وأيضاً لقاء يجمع توتنهام وكريستال بالاس الساعة، ويلتقي نيوكاسل يونايتد وليفربول بطل الدوري، ومباراة مانشستر سيتي ضد نوريتش سيتي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

المزيد من الفرق

في الدوري القطري تستمر اليوم الجولة 18، حيث سيواجه الوكرة السيلية الساعة الخامسة إلا ربع بتوقيت الدوحة، فيما سيواجه الشحانية الأهلي الساعة السابعة.

تستمر المباريات الودية في الوطن العربي قبل عودة الدوريات، ففي مصر سيواجه إنبي نادي مصر الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، وسيواجه الفتح الروضة الساعة 7:00 بتوقيت مكة المكرمة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 26 يوليو "26-7-2020":

الدوري القطري - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة الدحيل - أم صلال 16:45 قطر، 15:45 مصر beIN Sports HD السد - الخور 18:00 قطر، 17:00 مصر beIN Sports HD

مباريات الأندية الودية المباراة الموعد إنبي - نادي مصر 16:00 مصر، 17:00 السعودية الفتح - الروضة 19:00 السعودية، 18:00 مصر

الدوري الإيطالي - الجولة 36 المباراة الموعد القناة الناقلة بولونيا - ليتشي 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 4 روما - فيورنتينا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 هيلاس فيرونا - لاتسيو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 كالياري - أودينيزي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 5 سبال - تورينو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 7 يوفنتوس - سامبدوريا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الإنجليزي - الجولة 38 المباراة الموعد القناة الناقلة آرسنال - واتفورد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 3 تشيلسي - وولفرهامبتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 6 إيفرتون - بورنموث 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 7 ليستر سيتي - مانشستر يونايتد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1 مانشستر سيتي - نوريتش سيتي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 5 نيوكاسل - ليفربول 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 ساوثامبتون - شيفيلد يونايتد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 10 وست هام - أستون فيلا 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 9 كريستال بالاس - توتنهام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 8 بيرنلي - برايتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 12

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