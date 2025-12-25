ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب ومالي في كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، مباراة قوية بين المغرب ومالي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس إفريقيا أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويشارك المغرب ومالي، في المجموعة الأولى من البطولة برفقة كل من زامبيا وجزر القمر.

ويحتل المغرب صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط حققها من الفوز بثنائية نظيفة على جزر القمر، بينما يتشارك كل من زامبيا ومالي الوصافة بعد تعادلهما الإيجابي في أول مباراة بهدف لمثله

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب ومالي في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة المغرب ومالي في كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة المغرب ومالي في كأس أفريقيا 2025، هو الجمعة 26 ديسمبر 2025، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب ومالي في كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة المغرب ومالي في كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 و beIN MAX 3 بتعليق جواد بدة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة المغرب ومالي في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المغرب ومالي في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب ومالي في كأس أفريقيا 2025

نتائج المغرب ومالي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات المغرب ومالي الأخيرة

ترتيب المغرب ومالي في كأس أفريقيا 2025