مانشستر يونايتد يستفسر عن إمكانية ضم مدافع بايرن ميونخ

الألماني تقدر قيمته في حدود 40 مليون يورو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية ألمانية أن مانشستر يونايتد أبدى اهتماماً في الأيام الأخيرة بخدمات مدافع بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا نيكلاس سوله.

وسجل سوله مساء السبت هدف فريقه الوحيد في الانتصار المتأخر على فيردر بريمين في البوندسليجا ليواصل صدارة الترتيب.

وقالت "سبورت 1" إن مانشستر استفسر من بايرن ميونخ في الأيام الماضية عن مدى إمكانية التعاقد مع سوله الصيف المقبل.

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وأشار التقرير أن بايرن لا يضع في حسبانه التفريط في قلب الدفاع الشاب الذي تقدر قيمته في حدود 40 مليون يورو، ويراه عنصراً أساسياً في عملية إعادة ترميم الفريق.

وكان بايرن قد ضم سوله من صفوف هوفنهايم قبل موسمين مقابل ما يقارب 23 مليون يورو.

ويلعب يونايتد مساء اليوم، الأحد، أمام مضيفه إيفرتون ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.