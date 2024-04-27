تخيل لو فعلها مع مورينيو وكتب نهايته في ليفربول .. ردود أفعال غاضبة من صلاح أمام وست هام

ظهور مُحبط للنجم المصري أمام الهامرز

شارك الجناح المصري محمد صلاح في تعادل ليفربول المُحبط مع وست هام بهدفين لكل فريق، في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

ثنائية وست هام جاءت عن طريق جارود بوين وميشيل أنطونيو، بينما سجل للريدز أندي روبرتسون وألفونس أريولا بالخطأ في مرماه.

صلاح دخل في الدقيقة 79 بدلًا من لويس دياز، في لقطة شوهد خلالها صاحب الـ31 سنة وهو يتشاجر لفظيًا مع المدرب يورجن كلوب بسبب عدم الاعتماد عليه كأساسي.

ربما لم يظهر صلاح بأي مساهمة بارزة سوى تمريرة خطيرة لداروين نونيز، ولكن ما حدث مع كلوب تسبب في ردود أفعال صاخبة على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد منصة "إكس"، ونستعرض أبرزها كالتالي..