سولشار: سانشيز يعاني من سوء الحظ مع مانشستر يونايتد

التشيلي لم يقدم المنتظر حتى الآن

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، عن لاعبه أليكسيس سانشيز ووصف ما يمر به من تراجع بالمستوى بسوء الحظ.

ولم يسجل سانشيز إلى خمسة أهداف منذ انتقاله إلى يونايتد قادماً من أرسنال في الانتقالات الشتوية للموسم الماضي، وعانى من تراجع المستوى والإصابات.

وقال سولشار مع "تيليجراف": "على جميع اللاعبين التحسن على المستوى الفردي وكلاعبين، ولست أتحدث عن سانشيز فقط، ولكن الجميع".

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وأضاف: "سانشيز كان غير محظوظاً بسبب تتابع الإصابات، منذ وصولي عانى من إصابتين بالغتين، وهذا لم يساعده، سانشيز موهبة كبيرة عندما يصل لمستواه ونريد تحقيق ذلك".

وختم: "حالياً أنا أحلل من يجب أن يبقى ومن يجب أن يرحل، الأمر سيأخذ بعض الوقت ولن يحدث في سوق انتقالات واحدة، لن نأتي بستة أو سبعة لاعبين دفعة واحدة، الأمر يتعلق بمدة رغبة هؤلاء في تمثيل الفريق".

ويلعب يونايتد مساء اليوم، الأحد، مع إيفرتون على ملعب الأخير ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.