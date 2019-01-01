فان جال يوجه انتقادات حادة لأسلوب لعب مانشستر يونايتد مع سولشار

المدرب السابق ليس معجباً بالمدرب الحالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

وجه مدرب مانشستر يونايتد السابق لويس فان جال نظيره الحالي أولي جونار سولشار وأسلوب لعبه الدفاعي مع الفريق مؤخراً على حد تعبيره.

وتراجعت نتائج يونايتد مع سولشار في الآونة الأخيرة بعد البدايات الطيبة، إذ خسر الفريق في خمس مباريات من السبع الأخيرة في كل المسابقات.

وقال فان جال مع "ميرور": "في البداية كان له تأثيراً ورفع ترتيب الفريق، مانشستر برأيي يلعب ما يمكن تسميته بضد الكرة، هو لا يركن الحافلة ولكنه دفاعي التفكير".

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وأكمل: "هو يستخدم أسلوب ركن الحافلة كثيراً ولاحظت ذلك من متابعتي للفريق، فعل الأمر مع برشلونة، بي إس جي، توتنهام، وأرسنال".

وواصل الهولندي: "يفعل الأمر مع كل الفرق الكبيرة، يجعل الفريق يقف أمام مرمى دي خيا ويعتمد على سرعات راشفورد ولوكاكو في خطة 4-4-2 والمرتدات".

وختم: "يونايتد لكي يعود ويصبح كبيراً عليه أن يعتمد أسلوب لعبه الخاص، وفي إنجلترا يحدث ذلك بتطبيق الأمر في المباريات وليس التدريبات مثل ألمانيا وإسبانيا، وهذا أمر صعب".

ويلعب يونايتد مساء اليوم، الأحد، أمام إيفرتون على ملعب الأخير جوديسون بارك ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.