ماجواير: أرغب في مساعدة مانشستر يونايتد في الجانبين الهجومي والدفاعي

قلب دفاع الشياطين الحمر يرغب في أن يكون له دوراً هجومياً لمساعدة الفريق

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه يعمل على مساعدة فريقه في الجانبين الهجومي والدفاعي.

وسجل ماجواير ثلاثة أهداف مع ليستر سيتي الموسم الماضي، بينما فشل في التسجيل هذا الموسم مع الشياطين الحمر.

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وقال ماجواير في تصريحات إعلامية: "لقد حصلت على العديد من الفرص هذا الموسم، ولكني متأكد أنني سأحصل على فرصة أضعها في الشباك أنا اتدرب على هذا الأمر في المران".

وتابع: "أرغب في تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق في تحقيق النتائج الجيدة والانتصارات".

وأبدى المدافع صاحب الـ 26 عاماً، غضبه من ضياع فرصته الأخيرة في مباراة ويست هام والتي خسرها الشياطين الحمر.

وحول تفكير سولشاير مدرب الفريق، في منحه شارة قيادة الشياطين الحمر يوماً، قال ماجواير: "صفاتي القيادية في الملعب، أمر أنا بالفعل أعمل على تطويره".

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وواصل: "ولكن تركيزي منصب على تحسين وضع الفريق واستعادة مكانته الطبيعية، أريد مساعدة الفريق على المضي قدماً من خلال بدء الهجمات بشكل جيد وربط الخطوط ببعضها".

وأتم تصريحاته قائلاً: "مستوايّ سيتحسن بمرور الوقت وكلما زادت خبرتي في اللعب مع زملائي".