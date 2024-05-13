برشلونة ضد ريال سوسييداد | تجربة اللعب بدون أراوخو "فاشلة" .. والأهلي هو الحل يا روبرت ليفاندوفسكي

برشلونة استعاد المركز الثاني "المهم"..

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، فرصة التتويج بأي لقب، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ ولكنه لا يزال ينافس بقوة على ما يُمكن تسميتها بـ"البطولة المصغرة".

هذه البطولة هي "المركز الثاني" في جدول ترتيب الدوري الإسباني، المؤهل إلى مسابقة كأس السوبر المحلي، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

المنافسة على هذا المركز شرسة للغاية، بين برشلونة والنادي الكاتالوني الآخر جيرونا؛ حيث أن خسارة أي نقطة من الفريقين، في المباريات الثلاث المتبقية، سيكلف صاحبه الكثير.

ونجح برشلونة في العودة إلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري؛ بعد الفوز مساء يوم الإثنين، على ريال سوسييداد بـ"هدفين مقابل لا شيء"، ضمن منافسات الجولة 35.

برشلونة رفع رصيده بهذا الانتصار إلى النقطة 76، وبفارق نقطة وحيدة فقط، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا، الذي تراجع للمركز الثالث.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط الي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز برشلونة الصعب على ريال سوسييداد، مساء يوم الإثنين..