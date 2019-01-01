سولشاير: على جماهير مانشستر يونايتد الصبر لم يتم بناء روما في يوم واحد

مدرب مانشستر يونايتد يعتقد أن فريقه على المسار الصحيح للعودة إلى البطولات

بلال محمد فيسبوك تويتر

طلب أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد من جمهور الصبر على الفريق، مشيراً إلى أن النادي في الطريق الصحيح.

ويعاني الشياطين الحمر في الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب النرويجي، الذي تم تعيينه مدرباً دائماً في مارس الماضي.

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ولم يتذوق مانشستر يونايتد طعم الفوز خارج أرضه في تسع مباريات على التوالي، منذ فوزه على باريس سان جيرمان في مارس الماضي.

وقال سولشاير في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "بالطبع نحن نواجه بعض العقبات في الطريق، لم أقل أبدًا إن طريق الإصلاح سيكون سريعاً".

وواصل: "روما لم يتم بناؤها في يوم واحد، نحن نسير خطوة بعد خطوة، نحن من أقوى الفرق صلابة في الدفاع".

وتحدث المدرب النرويجي، عن صفقات الفريق خلال الصيف الماضي وقال: "إذا نظرت إلى بيساكا وجيمس، سترى أنهم يقدمون أداءً رائعاً".

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وتابع: "هاري ماجواير لاعب مختلف، إنه الحاضر والمستقبل بالنسبة للفريق، أنا مسرور بتواجد هذا الثلاثي معي".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره أرسنال مساء غد الإثنين في إطار قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، على ملعب أولد ترافورد.