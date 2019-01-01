لوكاس مورا: كان علينا التسجيل من فرصنا ضد مانشستر سيتي
أعرب اللاعب البرازيلي لوكاس مورا نجم فريق توتنهام هوتسبير عن انزعاجه من نتيجة مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفريق كان يمكنه الخروج بنتيجة أفضل في ظل وجود فرص عديدة للتسجيل.
جوارديولا كاد أن يُلدغ من الجحر مرتين 🐍— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 20, 2019
أبرز النقاط الفنية لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ✍️
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وقال مورا: "لقد كانت مباراة صعبة لكننا لعبنا بشكل جيد وخلقنا العديد من الفرص، عندما نخوض مباراة مثل مواجهة مانشستر سيتي لابد من تسجيل تلك الفرص، حصلنا على ثلاث فرص".
وأضاف: "هم لعبوا بشكل جيد، يجب أن نفوز بكل المباريات من أجل الأربعة الكبار، مثلما قلت خلقنا الكثير من الفرص وكنا جيدين دفاعيًا لكن مرة آخرى لا يمكن الدفاع 90 دقيقة أمام مانشستر سيتي".
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واختتم تصريحاته: "استحوذنا على الكرة بشكل جيد لكن كما أخبرتكم من قبل كان يجب أن نسجل الفرص التي حصلنا عليها لو أردنا أن نحقق الفوز".
جدير بالذكر أن توتنهام يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة ويتصدر مانشستر سيتي برصيد 86 نقطة.