رجل رائع - رجل مخيب | مانشستر سيتي × توتنهام

الأفضل والأسوأ في قمة الجولة الرابعة والثلاثين من البريميرليج

نجح فريق مانشستر سيتي في انتزاع 3 نقاط ثمينة جديدة في الدوري الإنجليزي، بعد الفوز على توتنهام بهدف دون رد بالجولة الرابعة والثلاثين من البطولة.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق لاعب الوسط الشاب فيل فودين، بعد 5 دقائق فقط من زمن المباراة، ليقتنص لسيتي صدارة البريميرليج.

رجل رائع - برناردو سيلفا

كالعادة لاعب الوسط البرتغالي يتصدر المشهد عندما يهبط مستوى سيرجيو أجويرو وكيفن دي بروينه.

الخطر الأكبر على توتنهام كان من الناحية اليمنى التي تزعمها برناردو، سواء من الجانب الدفاعي أو الهجومي.

نجح في قطع 4 كرات واستخلاص كرتين، وقام بـ3 مراوغات ناجحة، كما صنع فرصة هدف المباراة الوحيد.

رجل مخيب - أيميريك لابورت

واصل المدافع الفرنسي مستوياته المحبطة مع سيتي في الفترة الأخيرة، وكرر أدائه السيء أمام توتنهام الأربعاء الماضي.

لابورت تسبب في أكثر من فرصة خطيرة على مرمى فريقه، ولولا تألق الحارس إيديرسون لانتهت المباراة بنتيجة مختلفة.