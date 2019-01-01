النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

رجل رائع - رجل مخيب | مانشستر سيتي × توتنهام

آخر تحديث
التعليقات()
getty Images
الأفضل والأسوأ في قمة الجولة الرابعة والثلاثين من البريميرليج

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

نجح فريق مانشستر سيتي في انتزاع 3 نقاط ثمينة جديدة في الدوري الإنجليزي، بعد الفوز على توتنهام بهدف دون رد بالجولة الرابعة والثلاثين من البطولة.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق لاعب الوسط الشاب فيل فودين، بعد 5 دقائق فقط من زمن المباراة، ليقتنص لسيتي صدارة البريميرليج.

رجل رائع - برناردو سيلفا

Manchester City Bernardo Silva

اختيارات المحررين

كالعادة لاعب الوسط البرتغالي يتصدر المشهد عندما يهبط مستوى سيرجيو أجويرو وكيفن دي بروينه.

الخطر الأكبر على توتنهام كان من الناحية اليمنى التي تزعمها برناردو، سواء من الجانب الدفاعي أو الهجومي.

نجح في قطع 4 كرات واستخلاص كرتين، وقام بـ3 مراوغات ناجحة، كما صنع فرصة هدف المباراة الوحيد.

رجل مخيب - أيميريك لابورت

Aymeric Laporte Man City 2018-19

واصل المدافع الفرنسي مستوياته المحبطة مع سيتي في الفترة الأخيرة، وكرر أدائه السيء أمام توتنهام الأربعاء الماضي.

لابورت تسبب في أكثر من فرصة خطيرة على مرمى فريقه، ولولا تألق الحارس إيديرسون لانتهت المباراة بنتيجة مختلفة.

إغلاق