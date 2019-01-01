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كورتوا: أتمنى قدوم هازارد إلى ريال مدريد

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هازارد ألمح لرغبته شخصياً في الانتقال لمدريد
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

 دعا تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، مواطنه ونجم تشيلسي إيدن هازارد للالتحاق به في صفوف الفريق الملكي مستقبلاً.

وألمح هازارد شخصياً في أكثر من مناسبة لرغبته في اللعب للفريق الإسباني وذكر أنه اتخذ قراراً بخصوص مستقبله لم يعلن عنه بعد.

وقال كورتوا مع "أوندا سيرو": "لا أعرف إذا كان سيأتي لريال مدريد أو إذا كان النادي يريده، بالنسبة لي هو لاعب عظيم".

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وأضاف: "كل شخص يقرر ما يريد في حياته، بالنسبة لي هو من الأفضل بالعالم وكصديق أرغب أن يلتحق بي في مدريد".

وسبق للثنائي التزامل ليس فقط على صعيد المنتخب، ولكن مع تشيلسي الذي لعب له كورتوا لأربعة مواسم قبل الانتقال إلى ريال مدريد.

ويلعب هازارد مع ناديه في البريميرليج الأسبوع القادم مع كارديف سيتي ثم برايتون في صراعه لبلوغ المربع الذهبي.

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