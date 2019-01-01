أمريكا تستضيف ديربي مدريد في الصيف المقبل

للمرة الأولى ديربي مدريد سيقام خارج إسبانيا

يواجه ريال مدريد نظيره أتلتيكو في الولايات المتحدة الأمريكية ببطولة كأس الأبطال الدولية الودية خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

ريال مدريد لم يخض ديربي العاصمة خارج إسبانيا ولا مرة في تاريخه.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ المباراة ستقام يوم 26 يوليو المقبل تحضيرًا للموسم الجديد على ملعب "ميت لايف" في مدينة نيو جيرسي الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أنّ هذه المباراة ستكون المرة الأولى التي يُلعب فيها ديربي مدريد خارج المملكة الإسبانية.

أحد أفضل الهدافين في تاريخ اللعبة بلا شك 🇳🇱💫 pic.twitter.com/yCagrn5oOM — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 27, 2019

وقال إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات العامة بريال مدريد، في تصريحات للصحفية:"دون شك سوف تكون المباراة مثيرة للغاية، فدائمًا مواجهة أتلتيكو فرصة جيدة للجمهور للاستمتاع بالمباراة كما أنني واثق من أن جمهور نيويورك سوف يكون سعيدًا باللقاء".

من جانبه علّق ميجيل أنخيل جيل، المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد، على الأمر بقوله: "فكرة نقل المنافسة بين الفريقين في الولايات المتحدة الأمريكية وسوف تكون فرصة جيدة لرؤية الجمهور يتابع اللقاء".

جدير بالذكر أنّ مدينة ميامي الأمريكية استضافت الكلاسيكو في 2017 بين برشلونة وريال مدريد.