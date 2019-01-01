جينيسيو: يشرفني خسارة منصبي لأجل عيون مورينيو

جينيسيو مدرب أوليمبيك ليون يتحدث عن جوزيه مورينيو واحتمالية خلافته

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال برونو جينيسيو المدير الفني الحالي لنادي أوليمبيك ليون إنه لأمر رائع أن يخلفه جوزيه مورينيو في منصبه الحالي.

وكان جوزيه مورينيو قد ارتبط اسمه بالذهاب إلى الدوري الفرنسي مؤخرًا من أجل بداية تجربة وتحدٍ جديد في بلد لم يدرب فيها من قبل.

وربطت الصحافة الفرنسية اسم جوزيه مورينيو بناديي موناكو وأوليمبيك ليون، على أن يكون أحدهما هو وجهة السبيشيال وان القادمة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ مارس ٢٠١٩

وحول ذلك، قال برونو جينيسيو مدرب أوليمبيك ليون إنه يشرفه أن يخلفه جوزيه مورينيو في منصبه حتى لو تم ذلك على حسابه.

وأضاف: "جوزيه مورينيو مدرب كبير، هو من أفضل مدربي كرة القدم على الإطلاق، لقد أضاف كثيرًا للعبة وربط اسمه بي يعد أمرًا كبيرًا"

وتابع: "وجود مورينيو في الدوري الفرنسي سيضيف له كثيرًا، أتمنى أن يحدث ذلك، وإن كان على حسابي أنا فلا مانع، إنه مورينيو ــ يضحك ــ والجميع يعرف من هو مورينيو"

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يذكر أن جوزيه مورينيو كان قد رشح لتدريب ريال مدريد قبل أن يتم اللجوء إلى زين الدين زيدان، ليبقى مرشحًا لتدريب إما إنتر ميلان وإما الانتقال إلى دوري جديد كالدوري الفرنسي.