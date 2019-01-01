كلوب: لا أملك خبرة التعامل مع المباريات التي تأتي بعد دوري الأبطال!

كلوب ينتقد نفسه رغم انتصار ليفربول على فولهام في البريميرليج بطريقة درامية

فيسبوك تويتر محمد عماد

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول ارتياحه بعد الانتصار على مضيفه فولهام بثنائية مقابل هدف في المباراة التي استضافها ملعب كرافين كوتاج في إطار مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال المدرب الألماني في تصريحاته بعد المباراة لشبكة سكاي سبورتس: "بدأنا المباراة بشكل جيد، ولكننا افتقدنا للسرعة، أنا لست المدرب الذي يتمتع بخبرة التعامل مع المباريات بعد العودة من مباريات دوري الأبطال، لقد استحقوا الهدف ونحن نستحق الثلاث نقاط".

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كما أضاف مدرب الريدز: "لا نسعى للكمال، ولكننا نسعى للتطور، وهذا ما حدث عند مواجهة بيرنلي ثم بايرن ميونيخ ثم فولهام، ميلنر صنع الفارق عند نزوله، وهو ما يحتاجه كل فريق من على مقاعد بدلائه".

يشار إلى أن ليفربول يتصدر حاليًا جدول ترتيب فرق البريميرليج بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.