أوزيل يدعو أدروغان لحضور زفافه بصفته اشبين العريس

تقارير صحفية تركية تؤكد طلب مسعود أوزيل من رجب طيب أردوغان الرئيس التركي حضور زفافه وأن يكون اشبين العريس هذا الصيف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

ذكرت تقارير صحفية تركية اليوم أن النجم الألماني مسعود أوزيل لاعب فريق أرسنال الإنجليزي قد إلتقى رجب طيب أردوغان الرئيس التركي هذا الأسبوع في مطار إسطنبول.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "حرييت" التركية اليومية والتي أكدت أن اللقاء حدث يوم الجمعة الماضية وفيه طلب أوزيل من أردوغان حضور زفافه.

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وبحسب ما ذكرت الصحيفة فنجم فريق أرسنال الحالي وريال مدريد السابق قد طلب من أردوغان أن يحضر الزفااف بصفته صديقه المقرب واشبين العريس.

ويسعى أوزيل لإتمام زواجه هذا الصيف على ملكة جمال تركيا في عام 2014 أمينة غولشا، خلال فترة الراحة بين الموسمين حيث لا توجد بطولات صيفية يشارك فيها هذا الموسم.

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وكان لقاء سابق بين كل من أوزيل وأردوغان قد تسبب في الكثير من المتاعب بالنسبة للنجم الألماني صاحب الأصول التركية قبل كأس العالم الأخيرة في 2018.

جدير بالذكر أن أوزيل كان قد اعتزل لعب كرة القدم بشكل دولي بسبب صورته التي نشرت مع أردوغان في الصيف الماضي وقبل انطلاق كأس العالم في روسيا.