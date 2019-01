بهدفه في كارديف – كين أفضل من يحتفل بالعام الجديد بالبريميرليج

نجح توتنهام في التقدم بشكل مبكر على حساب كارديف سيتي في ثالث مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي تفوق الديوك اللندنية المبكر، بفضل هدف هاري كين الذي استغل تخبط الدفاع في تشتيت الكرة، ليسجل هدف التقدم.

ليرفع الدولي الإنجليزي رصيده التهديفي إلى 14 هدفًا الموسم الحالي، متعادلاً مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج الذي سجل هدفًا منذ أقل من ساعة في شباك فولهام.

وجاء هدف كين في شباك كارديف، ليزيد كين من نصيبه التهديفي في شباك جميع الفرق التي واجهها في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 فريقًا هز شباكها.

28 - Harry Kane has now scored against all 28 of the opponents he's faced in the Premier League, with this his first goal against Cardiff in his fourth appearance against them. Collection. pic.twitter.com/cEqxFXWkti — OptaJoe (@OptaJoe) January 1, 2019