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الدوري الإنجليزي الممتاز

بهدفه في كارديف – كين أفضل من يحتفل بالعام الجديد بالبريميرليج

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40 دقيقة على تصدر أوباميانج صدارة هدافي البريميرليج منفردًا

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

نجح توتنهام في التقدم بشكل مبكر على حساب كارديف سيتي في ثالث مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي تفوق الديوك اللندنية المبكر، بفضل هدف هاري كين الذي استغل تخبط الدفاع في تشتيت الكرة، ليسجل هدف التقدم.

ليرفع الدولي الإنجليزي رصيده التهديفي إلى 14 هدفًا الموسم الحالي، متعادلاً مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج الذي سجل هدفًا منذ أقل من ساعة في شباك فولهام.

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وجاء هدف كين في شباك كارديف، ليزيد كين من نصيبه التهديفي في شباك جميع الفرق التي واجهها في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 فريقًا هز شباكها.

كما زاد كين من غلته التهديفية أمام الفرق الصاعدة برصيد 16 هدفًا في 12 مباراة خارج قواعد الديوك.

هداف الدوري الإنجليزي الأسبق مرتين، أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في أول يوم بالعام الميلادي الجديد للعام الخامس على التوالي، دون أن يتفوق عليه أي لاعب.

ويتساوى كين مع كل من أندرو كول وستيفان جيرارد برصيد 5 أعوام سجل خلالها في بداية العام الجديد، لكنه يتفوق كون أهداف جاءت في 5 أعوام متتالية.

ويتفوق كين على كل من تيري هنري لاعب أرسنال السابق، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي الحالي، وأندي كول وآلان شيرر، في رصيده التهديفي بنسبة 100% أمام جميع منافسيه في الدوري الإنجليزي.

فسجل هنري في شباك 34 فريقًا من أصل 35، وكذلك أجويرو الذي سجل في 31 من أصل 32 واجهه، ويحتل أندي كول المركز الرابع برصيد 38 فريقًا هز شباكها من أصل 40، وكذلك الآن شيرر بالتسجيل في شباك 37 من أصل 39.

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