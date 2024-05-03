أبها ضد الاتحاد| غيابك كارثة يا حمد الله والعمر لا يرحم رومارينيو.. "فهل يحلم العميد بأبطال آسيا 2؟"

الاتحاد يفشل في مصالحة الجماهير ويسقط بثلاثية أمام أبها..

SHAHID

فشل الاتحاد في مصالحة جماهيره، والنكسة تتواصل بعد وداع كأس الملك، ليسقط العميد بشكل مفاجئ أمام أبها الذي يصارع على البقاء في دوري روشن السعودي.

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بعد التعادل السلبي في الشوط الأول، استطاعت مرتدات أبها أن تصنع الفارق، لتنتزع كتيبة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، 3 نقاط مثيرة من فريق جاياردو، ويظهر تأثر الاتحاد واضحًا بالغيابات المتعددة التي ضربت صفوف الفريق.

وفاز أبها على الاتحاد بنتيجة (3-1)، ليخطو أبها خطوة نحو البقاء، بينما رفض الاتحاد هدية الهلال بإسقاط التعاون في الجولة 30، ليصبح حلمه بالتأهل الآسيوي مهددًا بالضياع مع تبقي 4 جولات على نهاية الموسم.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يٌمكن الوقوف أمامها، بعد خسارة الاتحاد أمام أبها، مساء اليوم الجمعة..