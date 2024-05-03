التعاون ضد الهلال| "قرصة أذن" أعادت ثنائي الزعيم للطريق الصحيح .. والاتحاد ظالم يا سعود عبدالحميد

الهلال يكتسح التعاون ويقترب من لقب الدوري..

SHAHID

بعد كل مباراة أصبحنا نعيد طرح نفس السؤال "من الذي يستطيع إيقاف الهلال؟!"؛ حيث أنه بعد وصولنا إلى الجولة الـ30، لا يزال الفريق الأزرق، محافظًا على سجله خاليًا من الهزائم، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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الهلال فاز مساء اليوم الجمعة، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، على الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري؛ ليرفع رصيده إلى النقطة 83 في "الصدارة".

ويحتاج الزعيم الهلالي، إلى 4 نقاط فقط؛ من أجل حسم لقب الدوري، وذلك إذا واصل نادي النصر "الوصيف"، والذي يملك 71 نقطة حاليًا، سلسلة الفوز دون تعثر.

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ومرة أخرى.. نجح الهلال بقيادة مدربه المخضرم البرتغالي جورج جيسوس، في التعامل بشكل تكتيكي أكثر من رائع، مع منافس عنيد مثل التعاون، وعلى أرضه ووسط جماهيره.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يٌمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الهلال الكبير على التعاون، مساء اليوم الجمعة..