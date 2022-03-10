فيديو | بعد نتائجه مع الهلال .. اعتذار إماراتي لرامون دياز

وجه الإعلامي الإماراتي عبد الله الكعبي الاعتذار إلى المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني الحالي لفريق نادي الهلال، بعد النتائج والمستويات التي يقدمها الزعيم تحت قيادته.

رامون دياز قاد فريق نادي الهلال مؤخرًا، بعدأن تمت إقالة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم من تدريب الزعيم، بسبب سوء مستوى ونتائج الفريق الأزرق معه.

اعتذار إماراتي لرامون دياز

الكعبي قال خلال برنامجه عبر قناة "عجمان" الإماراتية: "بعد الأداء الضعيف الذي ظهر به الهلال في كأس العالم للأندية، ومستواه الفني غير المقنع، تعاقد الهلال مع الأرجنتيني رامون دياز، وحقق نتائج رائعة جدًا بالدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين".

وتابع: "نحن هنا في الدوري الإماراتي نقول لك آسفين واعذرنا، لأننا انتقدناك كثيرًا بالدوري الإماراتي، والبعض قال أنه ليس مدربًا ولا ينفع، ولكن بالعكس أثبت أنك مدرب قوي وتحتاج فقط إلى الأدوات".

واختتم الكعبي تصريحاته قائلًا: "دياز مدرب كبير وتفوق فنيًا أمام فريق الاتحاد، وحقق 5 انتصارات في 5 مباريات بالإضافة إلى نسبة أهداف كبيرة، وعدم استقبال أهدافًا كثيرة".

ماذا قدم رامون دياز مع النصر الإماراتي؟

بداية رامون دياز مع الفريق الإماراتي كانت منذ فبراير 2021، ليقود الفريق الأزرق في 33 مباراة بمختلف المسابقات، سواء دوري الخليج العربي الإماراتي، أو كأس الإمارات.

دياز قاد النصر في الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 6 وخسر 13 مواجهة، وسجل فريقه 62 هدفًا واستقبل 52، لتتم إقالته في فبراير الماضي من منصبه.

وتسببت نتائج النصر تحت قيادة دياز في انتقادات قوية من جانب الإعلام الإماراتي، قبل أن تتم إقالته.

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