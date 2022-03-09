دخل البرازيلي هالك مهاجم نادي أتلتيكو مينيرو اهتمام عدد من الأندية السعودية والأمريكية، التي تريد الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

هالك، 35 عامًا، عاد إلى البرازيل في 2021، بعد رحلة طويلة في أوروبا واليابان والصين، مثل خلالها عدد كبيرًا من الأندية، أبرزها بورتو البرتغالي.

هل يلعب هالك في الدوري السعودي؟

الصحفي أكرم كونور، وعبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، كشف أن هالك يجذب حاليًا اهتمام أندية في الدوري السعودي، إلى جانب أندية أمريكية.

وأشار كونور إلى أن عقد هالك مع أتلتيكو مينيرو يمتد حتى ديسمبر 2022، وهناك بند تلقائي للتجديد لعام إضافي، في حالة وصل اللاعب إلى عدد معين من المباريات.

ما هي الأندية المهتمة بخدمات هالك؟

لم يعلن كونور عن أسماء الأندية المهتمة بالحصول على خدمات هالك، لكن تقارير برازيلية أكدت اهتمام ثلاثة أندية بالحصول على توقيعه.

ولا توجد العديد من الأندية السعودية التي يمكنها تحمل راتب هالك الباهظ، مما يؤكد اهتمام أحد الأندية الكبرى مثل الهلال أو النصر بالتعاقد مع البرازيلي المخضرم.

ماذا قدم هالك مع أتلتيكو مينيرو؟



انضم هالك إلى أتلتيكو مينيرو في صفقة انتقال حر في فبراير 2021، ومنذ ذلك الوقت لعب 72 مباراة في كافة البطولات.

وخلال المباريات التي خاضها هالك، تمكن من تسجيل 41 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة، ما يؤكد استمرار خطورته الهجومية رغم تقدمه في العمر.

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