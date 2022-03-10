"جروهي أعظم حارس بتاريخ الدوري السعودي .. تفوق على الدعيع"

يرى الإعلامي الرياضي ماجد التويجري، أن البرازيلي مارسيلو جروهي؛ حارس مرمى فريق نادي الاتحاد، هو أعظم حارس في تاريخ الكرة السعودية.

ويقدم جروهي مستوى مذهل رفقة نادي الاتحاد هذا الموسم، حيث ساهم بشكل كبير في تواجد فريقه بصدارة الدوري السعودي للمحترفين.

التويجري قال خلال تصريحات لبرنامج "كورة" عبر قناة "روتانا خليجية": "الهلال تفوق في جميع الخطوط في مباراته أمام الاتحاد، باستثناء حراسة المرمى، لأن البرازيلي جروهي أعظم حارس مرمى مر على تاريخ الكرة السعودية".

الإعلامي الرياضي تابع: "في نظري أرى أن جروهي في إمكانياته الفنية يتفوق على أسطورتنا محمد الدعيع حارس الهلال والمنتخب السعودي السابق".

ورفض الإعلامي تركي العجمة ما قاله التويجري، حيث قال: "جروهي حارس عظيم ولكن الدعيع أعظم".

ماجد التويجري: #جروهي ممكن نقول أنه يتفوق على "محمد الدعيع"... والعجمة يعلق: جروهي حارس عظيم؛ لكن الدعيع أعظم#كورة_روتانا #الهلال_الاتحاد pic.twitter.com/eX6OBjC68C — برنامج كورة (@korarotana) March 9, 2022

ويتصدر الاتحاد ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الشباب الوصيف، بينما يأتي النصر في المركز الثالث بـ44 نقطة، ثم الهلال الرابع بـ43 نقطة.

هالك إلى الدوري السعودي .. النصر أم الهلال؟

وخسر الاتحاد مباراته الأخيرة أمام الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، وهي المواجهة المؤجلة من الجولة 12 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.