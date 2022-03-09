المريسل يطرد نصراويًا من مساحته: لا أريد رؤية النصر كفهد بن نافل أو الأهلي أوالشباب!

شهدت مساحة الإعلامي الرياضي النصراوي عبد العزيز المريسل، شجارًا كلاميًا حادًا بينه وبين الإعلامي ناصر العرجاني، في ظل الاختلاف في وجهات النظر، في جانب يرفض الأول المساس به.

المريسل فتح مساحة بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحت عنوان "وصفة نجاح النصر"، والتي ضمت عديد الشخصيات النصراوية، لمناقشة العوامل التي تساعد العالمي على استعادة مكانته الطبيعية.

العالمي يعاني:

النصر حاليًا يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 44 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على الهلال؛ صاحب المركز الرابع، لكن للأخير مباراتين مؤجلتين.

وتلقى العالمي الهزيمة على ملعبه "مرسول بارك" ثلاث مرات متتالية أمام الهلال بالموسم الجاري؛ الأولى في نصف نهائي دوري أبطال آسيا في أكتوبر 2021 بنتيجة 2-1، والثانية في فبراير الماضي بربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بنتيجة 2-1، والثالثة قبل أيام في الجولة 23 من الدوري المحلي برباعية نظيفة.

أمام هذه الظروف، قرر المريسل مناقشة القضية على الملأ أمام الجماهير مع الشخصيات النصراوية، لكن بسبب الداعم الأكبر مؤخرًا للعالمي الأمير خالد بن فهد، حدثت أزمة..

ماذا حدث في مساحة المريسل؟

ناصر العرجاني طرح مقترحًا بإبعاد خالد بن فهد عن العالمي خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم تحسن أوضاع الفريق، على مرأى ومسمع منه، دون تدخل في عمل مسلي آل معمر؛ رئيس النادي، وهنا انفعل المريسل..

المريسل قال: "أقبل وجهة النظر في أي شيء إلا أن تقول نبعد الرمز، رأيك هذا تقوله عندك في مساحتك وليس في مساحتي، ليس لدي أي استعداد أن أرى النصر مثل الأندية الأخرى، اللاعبون يرحلون أمام أعين المسؤولين ولا يحدث شيء".

وأضاف: "رعاية النصر بأكملها تبلغ 200 مليون ريال، وأنا مسؤول عن كلامي، أمام ميزانية النادي فهي نصف مليار، أي أن هناك عجز بقيمة 300 مليون ريال، وعندما تحدث رئيس النادي السابق صفوان السويكت مع أحد المسؤولين، كان الرد (بيع النجوم اللي عندك!)، هل نريد أن نرى هذا في النصر؟، ليس عندي استعداد أن أكون كالأهلي أو الشباب، خالد البلطان؛ رئيس الشباب، خرج واعترف أنه استغنى عن نجم الفريق إيجالو، لأنه تلقى عرضًا قويًا، لو كان عنده رمز كخالد بن فهد، لما باعه".

الإعلامي النصراوي اختتم: "فهد بن نافل؛ رئيس الهلال، يدفع من دم قلبه، لأنه ليس لديه ظهر، خالد بن فهد عنده أخطاء، حاله كحال أي أحد من البشر، لكن إبعاده عن النصر غير مقبول".

يذكر أن الرمز خالد بن فهد هو الداعم الأول لصفقات النصر في الموسمين الأخيرين، بجانب تسديده لديون النادي، مما ساهم في حصوله على شهادة الكفاءة المالية.

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