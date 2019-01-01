كم هدف سجله عمر السومة مع الأهلي في الاتحاد، وترتيبه بين هدافي ديربي جدة

بداية السومة القوية مع الأهلي أكدت أن الفريق على موعد مع نجم قوي جدًا يتسلح به الفريق في المباريات

يبقى اللاعب الدولي السوري عمر السومة واحدًا من أفضل المهاجمين الذين مروا على الكرة السعودية خلال المواسم الأخيرة، وبالتحديد منذ وصوله إلى نادي الأهلي السعودي في صيف 2014، ليؤكد على قيمته الفنية الكبيرة.

وقبل مواجهة النادي الأهلي المُقبلة أمام نادي الجار والمنافس التقليدي نادي الاتحاد، يبقى اللاعب الدولي السوري أحد أهم وأخطر العناصر التي يمتلكها الراقي في هذه المواجهة الصعبة.

الأهلي يستقبل العميد الاتحادي يوم الخميس المُقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين والتي ستُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

السومة الذي انضم إلى النادي الأهلي السعودي في يوليو 2014 في عقد مدته عامين، سجل حضورًا مبكرًا جدًا مع الفريق ففي أول لقاء رسمي ببطولة الدوري السعودي أمام نادي هجر والتي انتهت بنتيجة 6–1 لصالح الأهلي، تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف ليكون أول هاتريك.

كما ساعد عمر فريقه بالتتويج الفريق ببطولة كأس ولي العهد السعودي أمام نادي الهلال بعد أن أحرز هدف فريقه الأول بعد دقيقة من دخوله أرضية الملعب، والتي انتهت لاحقاً بنتيجة 2–1 ليتوج النادي الأهلي بالبطولة.

بداية السومة القوية مع الأهلي أكدت أن الفريق على موعد مع نجم قوي جدًا يتسلح به الفريق في المباريات، وخصوصًا المواجهات الصعبة مثل ديربي جدة أمام نادي الاتحاد.

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وخلال مسيرته مع الراقي تمكن "العقيد" كما تُلقبه الجماهير من هز شباك العميد بعشرة أهداف في مختلف البطولات، مما يؤكد على قيمته الكبيرة كهداف من طراز خاص.

وبشكل عام خاض "أبو الخطاب" 9 مباريات أمام نادي الاتحاد بقميص الأهلي، ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة هدفين، محققًا الفوز في 4 مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة مباراة وحيدة.

كيف ومتى سجل السومة أهدافه في الاتحاد

- الهدف الأولى للاعب السوري في شباك الجار والمنافس التقليدي كان في لقاء الدوري الأول بموسم 2014\2015 في المباراة التي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1\1، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من المسابقة.

- الهدف الثاني له كان في موسم 2015\2016 وبالتحديد في الجولة الثامنة، حيث حقق قلعة الكؤوس الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، سجل العقيد هدف من هذه الثلاثية.

- السومة سجل الثالث والرابع في مرمى الاتحاد في نفس الموسم 2015\2016 ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري السعودي، حيث سجل ثنائية ساهمت في فوز فريقه بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

- غاب العقيد عن التسجيل في مرمى العميد خلال موسم 2016\2017 ببطولة الدوري ولكنه كان حاضرًا بالتسجيل في كأس خادم الحرمين الشريفين، بتسجيل ثنائية فريقه الذي خسر المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف نهائي البطولة.

- عاد اللاعب السوري للتسجيل في مباراة ديربي جدة ببطولة الدوري في موسم 2017\2018، وتمكن من تسجيل ثنائية ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي، ليقود فريقه لتحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

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- الهدف التاسع للسومة في مرمى الاتحاد كان في الموسم الماضي 2018\2019، حيث ساهم في فوز فريقه على الجار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة العاشرة.

- الهدف العاشر والأخير للعقيد في ديربي جدة كان في الجولة الثانية والعشرون الموسم الماضي، حيث تمكن من تسجيل هدف تعادل فريقه لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أين يقع السومة في ترتيب أفضل هدافي ديربي جدة

بمراجعة السجل التهديفي لمباريات ديربي جدة نجد أن اللاعب الدولي السوري يتصدر هذه القائمة في عصر الاحتراف، حيث ساهمت الأهداف العشرة التي سجلها بمرمى المنافس التقليدي لفريقه في التربع على قائمة هدافي هذه المواجهة.

وفيما يلي يُلقي لكم الضوء على قائمة هدافي ديربي جدة خلال عصر الاحتراف بمختلف المسابقات :

1- عمر السومة : 10 أهداف

2- فهد المولد : 5 أهداف

3- فيكتور سيموس : 3 أهداف

4- معتز الموسى : 3 اهداف

5- عبدالفتاح عسيري : 3 اهداف

أفضل هدف لعمر السومة في الاتحاد

السومة سجل الموسم الماضي هدفًا رائعًا في مرمى الاتحاد خلال مباراة ديربي جدة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاتحاد متقدماً على الأهلي قبل أن تصل الكرة إلى السومة في الدقيقة 78، ليستلمها بصدره قبل أن يقفز في الهواء ويسجل هدف التعادل بهذه الطريقة وينتهي اللقاء بالتعادل بين الفريقين.