الأهلي والاتحاد - ديربي جدة لتصحيح مسار العميد واكتساب ثقة الجماهير

يسعى الفريقان لتعويض جماهيرهما العريقة وتحقيق الفوز في ديربي جدة واسعاد الجماهير

تنتظر جماهير الكرة السعودية مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الأهلي والاتحاد في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، والتي تُقام مساء الخميس المُقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

وبالتأكيد مهما اختلف ترتيب كلا الفريقان فتبقى لهذه المباراة رونقها الخاص وقيمتها الجماهيرية القوية، وكذلك تُعد أهمية المباراة من أجل تعديل المسار محليًا.

الأهلي والاتحاد يدخلان هذه المباراة بهدف تعويض الخسارات والنقاط التي ضاعت منهما في الجولات الماضية , فقد خسر الاهلي في اخر مواجهة له امام الحزم بنتيجة هدفين لهدف، فيما تلقى الاتحاد ايضاً الخسارة امام نادي ابها في الجولة الماضية “8” بنفس النتيجة 2-1 .

ويسعى الفريقان لتعويض جماهيرهما العريقة وتحقيق الفوز في ديربي جدة واسعاد الجماهير والحضور بالفوز سواء للراقي أو العميد.

ويدخل نادي الاتحاد المباراة بظروف مختلفة، حيث يقود المباراة من خارج الخطوط المدير الفني المؤقت محمد العبدلي الذي حل بديلاً للمدير الفني التشيلي المُقال لويس سييرا.

ويطمح العبدلي في تحقيق الفوز على الجار والمنافس التقليدي النادي الأهلي، حتى إنه أكد على قيمة الفوز في هذه المباراة قائلاً : "لدي لاعبين قادرين على جلب نقاط الأهلي ، وبذلك لن نفرط في الثلاث نقاط في الديربي نهائياً".

ورغم بحث إدارة نادي الاتحاد على مدير فني من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المُقبلة إلا أن العبدلي يُدرك قيمة هذه المواجهة لأن الفوز بها سُيعيد العميد إلى الواجهة من جديد، ويمنح الفريق ثقة كبيرة جدًا في المباريات المُقبلة.

القيمة الأهم من الفوز هي استعادة الدعم الجماهير للفريق، حيث شاهدنا تجاهل الجماهير حضور مباراة الفريق الأخيرة أمام أبها والتي أقيمت على ملعب الفريق "الجوهرة المشعة"، وهو ما لم نعتاد عليه من جماهير الفريق.

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وبالتأكيد سيساهم فوز الفريق في مباراة الديربي في تحقيق العديد من الفوائد والمكتسبات على جميع الأصعدة سواء للإدارة أو اللاعبين أو الجماهير، لذلك فهي مواجهة هامة جدًا.

وبالتأكيد لا يُمكن اقتصار الفوز على الأمور المعنوية والنفسية فقط، بل سيُحقق الفريق ثلاثة نقاط هامة تساهم في تحسين وضعه بجدول ترتيب المسابقة، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط جمعهم من 8 مباريات وهو ما لا يليق تمامًا بفريق بحجم الاتحاد.