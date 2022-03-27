شهامة مصرية على أرض سعودية .. موقف إنساني من حجازي

يتمتع النجم المصري أحمد حجازي؛ مدافع المنتخب المصري بشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية، خاصة بين جماهير الاتحاد التي تعشقه، بعد المستوى والدور القيادي الرائع الذي قام به رفقة العميد.

حجازي انضم لصفوف نادي الاتحاد خلال أكتوبر 2020 قادمًا من نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، قبل تفعيل بند شراء عقده بشكل نهائي.

ما هي قصة شهامة حجازي في مطار جدة؟

روى شخصًا يُدعى أبو حسن عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قصة إنسانية بطلها أحمد حجازي مدافع الاتحاد والمنتخب المصري، في مطار جدة أثناء عودته إلى بلاده.

وكتب أبو حسن سلسلة تغريدات جاء نصها كالآتي: "السلام عليك، سوف أتحدث اليوم عن قصة حماتي مع الكابتن أحمد حجازي في مطار جدة، حماتي كانت تذهب إلى مصر للعلاج قبل فترة، ورجعت أول أمس، فحكت لي قصة غريبة لها مع أحمد حجازي، وهي لا تعرفه، ليس لها علاقة بكرة القدم، لأنها كبيرة بالسن".

وتابع: "كانت تذهب إلى المطار لتسافر إلى مصر، دخلت صالة السفر بشكل عادي، ولكن تاهت عن بوابة السفر، وصدفة وجدت في طريقها شخص، قالت له يا ولدي من وين بوابة رحلة مصر، وقف وقال لها حاضر يا أمي امشي معي، وأخذها إلى باب الطائرة، وحاول يأخذها معه بالدرجة الأولى ولكن لم يستطع، وحماتي طبعًا استغربت".

وواصل: "استغربت من اهتمام الناس كلها بهذا الشخص اللي ماشي معها، وبعد أن وصل إلى الطائرة، وصى الموظفين بها، وقال لهم أنها والدته، وذهبت معها الموظفة لموقعها الطبيعي بالطائرة، وجلستها لوحدها ولم يجلس بجوارها أحد طوال الرحلة، لم تقصر معها الموظفة".

"الفضول أشغل حماتي فسألت الموظفة ما هي قصة هذا الشخص، قالت لها كيف تسألي، هذا لاعب الاتحاد ومنتخب مصر أحمد حجازي، ومن يومها يوميًا حماتي تدعي له وتتحدث عن أدبه وأخلاقه واحترامه، الله يوفقه، شكرًا يا كابتن وربي يوفقك".

@Hegazi



سالت الموظفه ايش قصة هذا الشخص قالت لها كيف بتسالي هذا لاعب الاتحاد ومصر احمد حجازي

ومن يومها يوميا حماتي تدعي له وتتكلم عن ادبه واخلاقه واحترامه الله يوفقه شكرا يا كابتن وربي يوفقك — أبو حسن (@keemoo055) March 25, 2022

حجازي يغيب عن المشاركة مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

ولم يتمكن أحمد حجازي من المشاركة مع منتخب مصر في الدور النهائي بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، خلال مباراتي السنغال.

حجازي يعاني من إصابة على مستوى الركبة، أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية رفقة فريقه الاتحاد، وأيضًا منتخب بلاده مصر، بعد إصابته في كأس أمم إفريقيا 2021.

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره السنغال بهدف دون رد في مباراة الذهاب، قبل أن تُقام مباراة الإياب مساء يوم الثلاثاء المقبل، لتحديد المتأهل إلى المونديال.

اقرأ أيضًا ..

الاتحاد يسعى لحماية نجمه من الهلال

"سلمان الفرج نفسه لن يقبل المقارنة مع محمد نور، نظلمه كثيرًا بها"

"قرار الـ7 أجانب كان صادمًا ورائعًا، الآن نريد تقليد الدوري الإنجليزي"