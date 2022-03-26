الاتحاد يسعى لحماية نجمه من الهلال

لا ترغب إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في خسارة نجم جديد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيل سعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مجانًا.

وينتهي عقد زياد الصحفي مدافع الفريق بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر خلال الفترة الحالية، من أجل الانتقال له في صفقة انتقال حر.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية إلى أن هناك مفاوضات إيجابية بين نادي الاتحاد ومدافعه زياد الصحفي من أجل تجديد عقده، وضمان استمراره مع الفريق لمواسم إضافية.

وأضافت الصحيفة أن هناك اجتماعًا سيُعقد بين إدارة النادي واللاعب ووكيله الأستاذ غرم العُمري، يوم الأربعاء القادم، قد يتم حسم فيه أمور التجديد.

إدارة الاتحاد تسعى للحفاظ على نجومها وعدم رحيل أحدهم خلال الفترة القادمة، بعد خسارة أهم النجوم مثل سعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي.

ويقدم نادي الاتحاد الموسم الحالي نتائج رائعة، حيث يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الهلال الوصيف.

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ويعتمد الجهاز الفني للاتحاد على زياد الصحفي كأحد أهم عناصر الفريق، في ظل إصابة المصري أحمد حجازي، ليلعب بجوار عمر هوساوي، حيث يقدم مستوى مميزًا هذا الموسم.