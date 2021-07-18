سولشاير يثير جنون جماهير مانشستر يونايتد حول فاران وسانشو!

المدير الفني لمانشستر يونايتد يتحدث عن انضمام جادون سانشو الوشيك ويتطرق للحديث عن رافاييل فاران.

أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أن فريقه أوشك على ضم جادون سانشو بشكل نهائي من صفوف بوروسيا دورتموند.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشاير، وتطرق خلالها للحديث عن مفاوضات الفريق لضم رافاييل فاران من صفوف ريال مدريد.

ما الذي قاله سولشاير عن جادون سانشو؟

قال سولشاير عن أسباب تأخر انضمام اللاعب للفريق: "من الذي فهمته فالتأخير يرجع لبعض الأعمال الورقية، هي تفاصيل صغيرة للغاية، أتمنى أن نستطيع الإعلان عنه قريبًا".

وأضاف: "دعونا ننهي كافة المعاملات الورقية أولًا، ونأتي به إلى هنا وبعد ذلك نستطيع الحديث عنه وعن رأينا فيه".

ما الذي قاله سولشاير عن ضم رافاييل فاران؟

المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد رفض نفي أو تأكيد أي أخبار تخص رافاييل فاران في الساعات الماضية.

يأتي هذا بالرغم من معرفة جول بالمفاوضات الجارية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد، وقرب الشياطين الحمر من ضم اللاعب.

وقال سولشاير مبتسمًا: "لا يمكنني الحديث عن لاعب في فريق آخر، أتحدث عن فريقي فقط".

كم تكلف صفقة رافاييل فاران مانشستر يونايتد؟

بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة فالصفقة ستكلف الفريق الإنجليزي حوالي 50 مليون يورو يدفعها لريال مدريد.

جدير بالذكر أن عقد فاران في صفوف ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم المقبل، مما يعني قدرته على الرحيل مجانًا في صيف 2022.

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