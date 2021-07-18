ميسي يحطم الأرقام القياسية داخل كرة القدم وخارجها!

ميسي يكسر رقم كريستيانو رونالدو

حطم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي على موقع التواصل الإجتماعي "اإنستجرام" بعد أن حصدت صورته الكثير من الإعجاب.

وجاء ذلك عقب فوز ميسي مؤخرًا مع منتخب بلاده بكأس كوبا أمريكا، لتكون أول بطولة يحققها الأرجنتيني بقميص التانجو.

كيف حقق منشور ميسي الرقم القياسي؟

في أعقاب الانتصار في 10 يوليو ، شارك ميسي عبر "إنستجرام" صورة له في غرفة تغيير الملابس يحتفل بالانتصار وهو يحمل الكأس بفخر معلقًا: "يا له من جنون جميل! هذا أمر لا يصدق! شكرًا للرب على ذلك! نحن الأبطال!"

كما هو الحال، تم الإعجاب بالصورة أكثر من 20 مليون مرة، مما يجعل الصورة أكثر منشورات على "إنستجرام" شيوعًا.

واستطاع ميسي بهذا العدد أن يكسر رقم منشور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "الأكثر إعجابًا مسبقًا" الذي جاء على شكل إشادة مؤثرة بالراحل دييجو مارادونا بعد وفاته في أواخر عام 2020.

ومن قبيل الصدفة، منشور تكريم ميسي لمارادونا، ظهر أيضًا في أفضل 20 منشورًا من الرياضيين الأكثر شعبية، بعد أن حظي بإعجاب 16.4 مليون مرة، مما جعله في المركز السادس عشر في القائمة.

ما الانجاز التاريخي الأكبر الذي حققه ميسي؟

بعد 28 سنة من الجفاف استطاع ميسي أن يهدي الأرجنتين لقبًا، واستطاع أيضًا أن ينتزع لقبه الأول مع منتخب بلاده، كان الفوز مستحقًا للبرغوث بعد أن قدم بطولة كبيرة.

وبهذا اللقب سيضع ميسي حداً للجدل بأنه لا يقدم أعلى مستوياته مع منتخب بلاده وسينضم إلى رونالدو في عدد الألقاب الدولية، حيث حقق كل منهما كأس بعد أن فاز قائد البرتغال بلقب اليورو في عام 2016.

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