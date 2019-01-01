سولشار: كرة القدم ليست لعبة المدرب الأفضل

سولشار يتحدث يخرج عن صمته

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال أولي جونار سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد إن كرة القدم الحقيقية تختلف تمامًا عن لعبة المدرب الأفضل.

وكان سولشار قد تعرض لانتقادات من قبل الصحف الإنجليزية خلال الأسابيع الأخيرة بسبب سوء النتائج محليًا وأوروبيًا.

وفقد مانشستر يونايتد فرصة المنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، كما خرج من البطولة على يد برشلونة من الدور ربع النهائي.

وردًا على هذه الانتقادات، قال سولشار إنه لا زال هناك حاجة إلى مزيد من الوقت من أجل التحسن أكثر على مستوى الأداء والنتائج.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "لقد شاهد الجميع التحسن بالفعل منذ بداية العام الميلادي الحالي، ولكن لا يمكن أن تتحول كل الأمور في ظرف 3 أشهر فقط"

وتابع: "في الموسم المقبل أعتقد أن الأمور ستكون أفضل، سنأخذ خطوة أخرى للأمام عقب تلك التي أخذناها خلال نصف الموسم الحالي"

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يذكر أن المدرب النرويجي أولي جونار سولشار كان قد تولى تدريب مانشستر يونايتد منتصف ديسمبر الماضي خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو.