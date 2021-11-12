"سلبوا منه نقطتين في الملعب، ويُريدون الثالثة عبر "الفاكس""

أطلق الناقد الرياضي أحمد الشمراني تصريحًا مثيرًا عبر حسابه الرسمي على تويتر، لمح خلاله إلى احتجاج الهلال ضد مشاركة حمدي النقاز مع الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري السعودي مؤخرًا وانتهت بالتعادل 1-1.

ووجدت تغريدة الشمراني تفاعلًا كبيرًا مع جماهير الأهلي وغيره من منافسي الهلال، إذ أعيد تغريدها أكثر من ألف مرة.

ما هي قصة احتجاج الهلال على مشاركة النقاز مع الأهلي؟

الهلال خسر نقطتين بتعادله مع الأهلي في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد لعب المدافع التونسي بديلًا خلال الشوط الثاني وقدم أداءً جيدًا جدًا.

الهلال وحسب عدة مصادر صحفية قدم احتجاجًا رسميًا عقب المباراة وطالب باحتساب الفوز له نظرًا لعدم أهلية مشاركة النقاز مع الأهلي، والسبب قيده في قائمة الفريق عقب غلق فترة الانتقالات الصيفية رغم أن النادي استعاره من الزمالك المصري.

الأهلي أكد أن النقاز كان لاعبًا حرًا غير مرتبط بأي نادٍ، وهو ما يسمح له بالتعاقد معه وتسجيله في قائمته المحلية، لكن المسؤولين في الهلال أصروا على أن اللاعب متعاقد مع الزمالك وخرج للدوري السعودي بالإعارة.

لجنة الانضباط والأخلاق لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم استدعت لاعب الترجي السابق للتحقيق معه، لكن الأخبار الأخيرة أكدت رفض احتجاج الهلال وغلق القضية تمامًا.

ماذا قال الشمراني عن احتجاج الهلال؟

الإعلامي الأهلاوي كان قد شن هجومًا لاذعًا على محمد الهويش حكم مباراة الأهلي والهلال في جدة بسبب أخطائه في حق الفريق المستضيف وخاصة عدم طرد جوستافو كويلار لاعب وسط الهلال والتراجع عن احتساب ركلة جزاء لصالح عمر السومة.

الشمراني غرد اليوم عن احتجاج الهلال متهمًا النادي بالسعي لـ "سلب" نقاط المباراة كاملة بعد نجاحه في "سلب" نقطتين على أرض الملعب بسبب أخطاء الحكام.

سلبوا منه ( نقطتين) في الملعب ويريدون ( الثالثه) عبر ( الفاكس) — احمد الشمراني (@Ahmed_alshmrani) November 12, 2021

إذ كتب ملمحًا للهلال دون ذكره "سلبوا منه (نقطتين) في الملعب، ويريدون (الثالثة) عبر (الفاكس)".

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