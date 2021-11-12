قضية النقاز .. رفض احتجاج الهلال ضد الأهلي

أكد حساب برنامج "الحصاد الرياضي" عبر تويتر أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفضت احتجاج الهلال على أهلية مشاركة حمدي النقاز لاعب الأهلي في مباراة الطرفين الأخيرة في الدوري السعودي.

الأهلي كان قد تعاقد مع الظهير الأيمن التونسي في صفقة انتقال حر بعد فشل انضمامه للزمالك بسبب منع النادي المصري من القيد بواسطة الفيفا، وقد سجله النادي السعودي في قائمته المحلية عقب غلق فترة الانتقالات كونه لاعب غير مرتبط بأي عقد.

ولعب النقاز بديلًا أمام الهلال وقدم أداءً جيدًا جدًا، وقد أفادت عدة مصادر صحفية أن الهلال تقدم باحتجاج ضد خوضه اللقاء بسبب انضمامه للأهلي من الزمالك بعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

وتحدث عدد من الخبراء خلال الأيام الماضية عن القضية التي شغلت الإعلام والشارع الكروي السعودي خاصة بعد استدعاء اللاعب التونسي من جانب لجنة الانضباط، وقد أكد الأغلب صحة تسجيله في قائمة الأهلي، لأن ذلك لم يكن ليحدث أبدًا إن كان مرتبط بعقد مع أي فريق آخر.

يُشار إلى أن مباراة الهلال والأهلي في الجولة الـ10 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي انتهت بالتعادل 1-1.