مطرف يطالب بطرد البليهي .. إعلام وجمهور الهلال ينتفض على تويتر

انتفض جمهور وإعلام الهلال ضد الحكم السعودي السابق مطرف القحطاني عبر تويتر وأطلقوا هاشتاج بعنوان "مطرف يُطالب بطرد البليهي" للفت الانتباه لتصريح الحكم الجدلي عقب مباراة السعودية ضد أستراليا.

الأخضر كان قد عاد من أستراليا بنقطة التعادل السلبي الثمينة ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 ليواصل صدارته لمجموعته ويُحافظ على فارق النقطتين مع منافسه قبل مواجهة فيتنام في الجولة القادمة.

ماذا قال مطرف القحطاني بعد مباراة السعودية وأستراليا؟

المحلل التحكيمي لقنوات 24 الرياضية السعودية كان قد أكد استحقاق علي البليهي مدافع الهلال والسعودية للبطاقة الحمراء عند الدقيقة الـ61 من اللقاء لإعاقته لاعب أستراليا خلال انطلاقه نحو المرمى.

الحكم كان قد منح البليهي بطاقة صفراء نتيجة المخالفة، لكن القحطاني أكد أن القرار كان ناقصًا وأن الحكم كان يجب أن يعود إلى تقنية الفيديو، ولو عاد لعدل قراره ومنح اللاعب البطاقة الحمراء.

حديث الحكم السابق أثار جدلًا في برنامج الحصاد الرياضي فيما بعد، حتى أن مقدم البرنامج "عبد الله الفقير" انتقد تصريح الحكم وأشار إلى أن رد الفعل ضده كان كبيرًا، وسأله "هل نحن لا نفهم في القانون أم أننا عاطفيين".

إعلام وجمهور الهلال يُطالب بطرد مطرف القحطاني من قناة 24

الإعلام الهلالي وعشاق النادي أطلقوا هاشتاج بعنوان "مطرف يُطالب بطرد البليهي" طالبوا خلاله بطرد الحكم السابق من قناة 24، مؤكدين أن تشجيعه للنصر حثه على إطلاق هذا الحُكم بوجوب طرد علي البليهي بعد غرسه لعلم الهلال في ملعب مرسول بارك عقب نهاية نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

الصحفي عيسى الروقي قارن بين ما حدث عقب مباراة السد والنصر في دوري أبطال آسيا وتلك المباراة، إذ قال "عندما قال المحلل التحكيمي لجريدة الجزيرة أن سلطان الغنام يستحق الطرد في لقاء النصر والسد القطري، أجبرت الصحيفة على كتابة أعتذار لأن النصر يمثل الوطن. اليوم المشجع مطرف القحطاني يقول لاعب المنتخب علي البليهي "صاحب الغرزة" يستحق الطرد أمام أستراليا، هل سيعتذر مجبرًً؟ ننتظر".

بعض المغردين نشروا صورًا قالوا إنها من تكريم نادي النصر للحكم السابق، وقد أعاد الإعلامي دواس الفراج نشر تغريدة لسعود الصرامي المتحدث السابق باسم النصر يُحذر خلالها الإدارة من تكريم حكم آخر كما فعلت مع القحطاني.

لاعب النصر السابق خالد العقيلي وجه رسالة للقحطاني قال له فيها "كنت أتمنى عدم خروجك حتى لا تُحرج نفسك"، فيما طالب الكاتب الرياضي سعود العتيبي إدارة قنوات 24 بطرد الحكم السابق وفسخ التعاقد معه.

الجمهور الهلال شن حملة كبيرة تحت الهاشتاج للسخرية من الحكم والتأكيد على أن تشجيعه للنصر خلف رأيه ضد البليهي، وأشار المغردون إلى أن حقد القحطاني تجاوز الأندية إلى المنتخب السعودي وطالبوا باستبعاده من الظهور الإعلامي.

إليكم بعض تغريدات الإعلاميين والجمهور الهلالي حول تصريحات مطرف القحطاني ..

إذا كانت هذه وجهات نظره كمحلل

ماذا عن قراراته حينما كان حكماً ؟!

حينما تنتصر لغة التعصب على لغة العقل

أمر غريب وعجيب ومريب ومؤسف جداً !! — بندر الشهري (@BANDAR_ALSHEHRI) November 12, 2021

#مطرف_يطالب_بطرد_البليهي

يجب معاقبة مطرفهم فقد اعماه التعصب ( غير جبل ولا تغير طبع ) فمن شب على شي شاب عليه ؟؟ هذا تعود على الظلم — سعود عريمط النمري (@saudalnmri1) November 12, 2021

الان حان طرده وأعتذاره لابد من حماية لاعبين المنتخب من مثل هؤلاء،من يحمي لاعبين الهلال؟ الي يمثلون المنتخب من هؤلاء المتعصبين ؟ #مطرف_يطالب_بطرد_البليهي — عاليه (@do_lk3) November 12, 2021

كنت اتمنى عدم خروجك لكي لا تحرج نفسك .. 🇸🇦 🇸🇦 pic.twitter.com/sEfhs3jj06 — خالد العقيلي (@aboazaz05) November 12, 2021

ماذا فعل البليهي عقب فوز الهلال على النصر؟

المدافع السعودي الذي لعب مباراة جيدة جدًا أشعل الأحداث عقب صافرة النهاية بدخوله في مشادة كلامية مع عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر تطورت إلى اشتباك بالأيدي بين اللاعبين وتدخل من حسين عبد الغني المدير التنفيذي للعالمي.

البليهي وبعد فض تلك الاشتباكات لم يصمت، بل واصل احتفاله الصاخب بالفوز الثمين، وذلك بغرس علم أزرق في وسط ملعب مرسول بارك في رسالة مفادها "تم احتلال الملعب النصراوي من القوات الهلالية".

هذا التصرف أثار جدلًا واسعًا في تويتر، إذ احتفلت به جماهير الهلال كثيرًا ورأته اللقطة الأجمل والخالدة في الانتصار المهم، فيما شن إعلاميون نصراويون حملة كبيرة ضد اللاعب وطالبوا بإيقافه متهمين إياه بسوء السلوك.