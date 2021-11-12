"أنا أفضل محترف في تاريخ الهلال، والقحطاني أفضل من الجابر"

أبدى الليبي طارق التائب ثقته وتفاؤله في فوز فريقه السابق "الهلال" على بوهانج الكوري الجنوبي والتتويج بدوري أبطال آسيا خلال المباراة التي ستجمع الفريقين في الـ23 من نوفمبر الجاري، وإن لم ينف صعوبة اللقاء.

التائب حل ضيفًا على الإعلامي ماجد التويجري في برنامج "ركلة ترجيح" المذاع عبر حساب صحيفة الرياضية السعودية على يوتيوب، وقد أكد خلال اللقاء أنه أفضل لاعب أجنبي في تاريخ النادي السعودي، خاصة من حيث انضباطه داخل وخارج الملعب.

إذ قال "طارق التائب أفضل لاعب أجنبي في تاريخ نادي الهلال، خاصة من حيث الانضباط والالتزام داخل وخارج الملعب، علاقتي كان دومًا رائعة مع المسؤولين في إدارة النادي وكذلك الجمهور".

النجم الذي لعب 3 مواسم مع الهلال اختار ياسر القحطاني لو أتيحت له فرصة الاختيار بينه وبين سامي الجابر لضمه لفريقه، إذ قال "لعبت بجانب القحطاني 3 سنوات وكنا ثنائيًا مميزًا، أختاره بالطبع"، وحين أصر عليه التويجري الاختيار بغض النظر عن الذي لعب بجانبه، أكد التائب اختياره وتفضيله للقحطاني على الجابر.

ونفى التائب وجود أي مشاكل مع إدارة الهلال خلال فترة لعبهحول التفاصيل المالية، مشيرًا إلى أنه رفض عقودًا من قطر والإمارات بأرقام مضاعفة 3 مرات مما يحصل عليه من الفريق السعودي.

وأتم قائلًا "علاقتي مع الهلال قوية ورائعة واستمرت حتى بعد رحيلي عنه، بعكس أندية أخرى مثل الصفاقسي والاتحاد، الهلال أصبح جزءًا مني وأنا أصبحت جزءًا منه، ولهذا السبب مازلت على تواصل مع المسؤولين في النادي".