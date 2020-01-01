من هو اللاعب صاحب صفقة الانتقال الأغلى في تاريخ كرة القدم؟
أحمد جمال
في صيف 2017 انتقل البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صفقة كبيرة بلغت 222 مليون يورو، ولم تتوقف الصفقات المرتفعة منذ ذلك الحين حيث انضم أيضاً في النادي الباريسي اللاعب كيليان مبابي مقابل 145 مليون يورو بالإضافة إلى 35 مليون يورو كمكافآت.
وبانتقال النجم البرازيلي إلى ناد العاصمة الفرنسية أصبح أغلى لاعب على الإطلاق بعد تحطيمه للرقم القياسي السابق الذي سجله بول بوجبا عند انتقاله إلى مانشستر يونايتد في 2016 قادماً من يوفنتوس مقابل 105 مليون يورو، وفي الوقت نفسه يصبح الفرنسي كيليان مبابي في المركز الثاني في قائمة الصفقات الأغلى في العالم.
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يأتي بعد ذلك اللاعب جواو فيليكس الذي دفع فيه أتلتيكو مدريد مبلغاً كبيراً لضمه من نادي بنفيكا في سوق الانتقالات الحالي وبالتحديد في يوليو 2019، حيث تم شراء اللاعب بمبلغ 126 مليون يورو ليصبح النجم البرتغالي ثالث أغلى لاعب في قائمتنا.
ويُعد انتقال فيليبي كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة في يناير 2018 الذي بلغ 120 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون يورو كمكافآت سبباً في وضع اللاعب في المركز الرابع من القائمة، في حين يأتي كلً من أنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلي المنضمين للفريق الكتالوني من أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند على التوالي يتفوقون في الترتيب على اللاعب بول بوجبا الذي يأتي في المركز السابع.
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كما أن انتقال إيدن هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت يضعه في المرتبة التاسعة رفقة كريستيانو رونالدو الذي يحتل المركز التاسع أيضاً حين انتقل إلى يوفنتوس في صيف 2018، كما يحتل المركز الـ11 أيضاً عندما انتقل من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو.
من هو اللاعب صاحب صفقة الانتقال الأغلى في تاريخ كرة القدم؟
|الترتيب
|اللاعب
|من
|إلى
|عام
|السعر
|1
|نيمار
|برشلونة
|باريس سان جيرمان
|2017
|222 مليون يورو
|2
|كيليان مبابي
|موناكو
|باريس سان جيرمان
|2017
|145 مليون يورو + (35 مليون مكافآت)
|3
|جواو فيليكس
|بنفيكا
|أتلتيكو مدريد
|2019
|126 مليون يورو
|4
|فيليبي كوتينيو
|ليفربول
|برشلونة
|2018
|120 مليون يورو + (40 مليون مكافآت)
|5
|أنطوان جريزمان
|أتلتيكو مدريد
|برشلونة
|2019
|120 مليون يورو
|6
|عثمان ديمبيلي
|بروسيا دورتموند
|برشلونة
|2017
|105 مليون يورو + (45 مليون مكافآت)
|7
|بول بوجبا
|يوفنتوس
|مانشستر يونايتد
|2016
|105 مليون يورو
|8
|جاريث بيل
|توتنهام
|ريال مدريد
|2013
|100.8 مليون يورو
|9
|كريستيانو رونالدو
|ريال مدريد
|يوفنتوس
|2018
|100 مليون يورو
|9
|إيدين هازارد
|تشيلسي
|ريال مدريد
|2019
|100 مليون يورو + (40 مليون مكافآت)
|11
|كريستيانو رونالدو
|مانشستر يونايتد
|ريال مدريد
|2009
|94 مليون يورو
|12
|جونزالو هيجواين
|نابولي
|يوفنتوس
|2016
|90 مليون يورو
|13
|هاري ماجواير
|ليستر سيتي
|مانشستر يونايتد
|2019
|87.1 مليون يورو
|14
|نيمار
|سانتوس
|برشلونة
|2013
|86.2 مليون يورو
|15
|روميلو لوكاكو
|إيفرتون
|مانشستر يونايتد
|2017
|84.8 مليون يورو
|16
|فيرجيل فان ديك
|ساوثهامبتون
|ليفربول
|2018
|84.5 مليون يورو
|17
|لويس سواريز
|ليفربول
|برشلونة
|2014
|82.3 مليون يورو
|18
|خاميس رودريجيز
|موناكو
|ريال مدريد
|2014
|80 مليون يورو
|18
|كيبا أريزابالاجا
|أتلتيكو بيلباو
|تشيلسي
|2018
|80 مليون يورو
|18
|لوكاس هيرنانديز
|أتلتيكو مدريد
|بايرن ميونخ
|2019
|80 مليون يورو
|21
|نيكولاس بيبي
|ليل
|أرسنال
|2019
|79 مليون يورو
|22
|ألفارو موراتا
|ريال مدريد
|تشيلسي
|2017
|78.9 مليون يورو
|23
|زين الدين زيدان
|يوفنتوس
|ريال مدريد
|2001
|77.5 مليون يورو
|24
|ماتيس دي ليخت
|أياكس
|يوفنتوس
|2019
|75 مليون يورو + (10.5 مليون مكافآت)
|25
|كيفين دي بروينه
|فولفسبورج
|مانشستر سيتي
|2015
|75 مليون يورو
|25
|فرينكي دي يونج
|أياكس
|برشلونة
|2019
|75 مليون يورو
|27
|أنخيل دي ماريا
|ريال مدريد
|مانشستر يونايتد
|2014
|74.6 مليون يورو
|28
|أليسون بيكر
|روما
|ليفربول
|2018
|73 مليون يورو
|29
|لوكا يوفيتش
|فرانكفورت
|ريال مدريد
|2019
|70 مليون يورو
|29
|رودريجو هيرنانديز "رودري"
|أتلتيكو مدريد
|مانشستر سيتي
|2019
|70 مليون يورو
|31
|زلاتان إبراهيموفيتش
|الإنتر
|برشلونة
|2009
|69.5 مليون يورو
|32
|رحيم ستيرلينج
|ليفربول
|مانشستر سيتي
|2015
|69.1 مليون يورو
|33
|رياض محرز
|ليستر سيتي
|مانشستر سيتي
|2019
|67.8 مليون يورو
|34
|دييجو كوستا
|تشيلسي
|أتلتيكو مدريد
|2018
|66 مليون يورو
|35
|توماس ليمار
|موناكو
|أتلتيكو مدريد
|2018
|65 مليون يورو
|35
|كاكا
|ميلان
|ريال مدريد
|2009
|65 مليون يورو
|35
|إيميرك لابورتي
|أتلتيك بيلباو
|مانشستر سيتي
|2018
|65 مليون يورو
|38
|إدينسون كافاني
|نابولي
|باريس سان جيرمان
|2013
|64.5 مليون يورو
|39
|بيير إيميريك أوباميانج
|بروسيا دورتموند
|أرسنال
|2018
|63.75 مليون يورو
|40
|دايفيد لويز
|تشيلسي
|باريس سان جيرمان
|2014
|62.5 مليون يورو
|41
|أنخيل دي ماريا
|مانشستر يونايتد
|باريس سان جيرمان
|2015
|61.6 مليون يورو
|42
|أوسكار
|تشيلسي
|شانجهاي إيست
|2017
|60.3 مليون يورو
|43
|نابي كيتا
|لايبزيج
|ليفربول
|2018
|60 مليون يورو
|43
|لويس فيجو
|برشلونة
|ريال مدريد
|2000
|60 مليون يورو
|45
|تانجي ندومبيلي
|ليون
|توتنهام
|2019
|60 مليون يورو
|46
|فرناندو توريس
|ليفربول
|تشيلسي
|2011
|59 مليون يورو
|47
|فرديريكو رودريجيز "فريد"
|شاختار
|مانشستر يونايتد
|2018
|58.9 مليون يورو
|47
|جورجينيو
|نابولي
|تشيلسي
|2018
|58.9 مليون يورو
|49
|هالك
|زينيت
|شانجهاي إيست
|2016
|58.6 مليون يورو
|50
|بينجامين ميندي
|موناكو
|مانشستر سيتي
|2017
|58.2 مليون يورو
|51
|جون ستونز
|إيفرتون
|مانشستر سيتي
|2016
|58 مليون يورو
|52
|كايل ووكر
|توتنهام
|مانشستر سيتي
|2017
|56.7 مليون يورو
|53
|هرنان كريسبو
|بارما
|لاتسيو
|2000
|55 مليون يورو
|54
|ألكسندر لاكازيت
|ليون
|أرسنال
|2017
|53 مليون يورو + (7 مليون مكافآت)
|55
|جيانلويجي بوفون
|بارما
|يوفنتوس
|2001
|52 مليون يورو
|56
|إلياكيم مانجالا
|بورتو
|مانشستر سيتي
|2014
|51.7 مليون يورو
|57
|اليكس تيكسييرا
|شاختار
|جيانجسو ساينتي
|2016
|50 مليون يورو
|57
|بيرناردو سيلفا
|موناكو
|مانشستر سيتي
|2017
|50 مليون يورو
|57
|فابينيو
|موناكو
|ليفربول
|2018
|50 مليون يورو
|57
|إيدير ميليتاو
|بورتو
|ريال مدريد
|2019
|50 مليون يورو
|57
|آرون وان بيساكا
|كريستال بالاس
|مانشستر يونايتد
|2019
|50 مليون يورو
|62
|أنتوني مارسيال
|موناكو
|مانشستر يونايتد
|2015
|49.3 مليون يورو
|63
|جيلفي سيجوردسون
|سوانزي سيتي
|إيفرتون
|2017
|49.2 مليون يورو
|64
|كريستيان فييري
|لاتسيو
|الإنتر
|1999
|49 مليون يورو
|65
|جازيكا مندييتا
|فالنسيا
|لاتسيو
|2001
|48 مليون يورو
|65
|فيرلاند ميندي
|ليون
|ريال مدريد
|2019
|48 مليون يورو
|67
|مسعود أوزيل
|ريال مدريد
|أرسنال
|2013
|47 مليون يورو
|68
|خوان سيباستيان فيرون
|لاتسيو
|مانشستر يونايتد
|2001
|46 مليون يورو
|68
|ريو فيرديناند
|ليدز يونايتد
|مانشستر يونايتد
|2002
|46 مليون يورو
|68
|رونالدو
|الإنتر
|ريال مدريد
|2002
|46 مليون يورو
|68
|خوان ماتا
|تشيلسي
|مانشستر يونايتد
|2014
|46 مليون يورو
|68
|دوجلاس كوستا
|بايرن ميونخ
|يوفنتوس
|2017
|46 مليون يورو
|73
|كريستيان بينتيكى
|أستون فيلا
|ليفربول
|2015
|45.8 مليون يورو
|74
|خاميس رودريجيز
|بورتو
|موناكو
|2013
|45 مليون يورو
|74
|جواو ماريو
|سبورتينج لشبونة
|الإنتر
|2016
|45 مليون يورو
|74
|جرانيت شاكا
|بوروسيا مونشنجلادباخ
|أرسنال
|2016
|45 مليون يورو
|74
|تيموي باكايوكو
|موناكو
|تشيلسي
|2017
|45 مليون يورو
|74
|ريتشارليسون
|واتفورد
|إيفرتون
|2018
|45 مليون يورو
|74
|فينيسيوس جونيور
|فلامنجو
|ريال مدريد
|2018
|45 مليون يورو
|74
|رودريجو
|سانتوس
|ريال مدريد
|2019
|45 مليون يورو
|74
|ماتيو كوفاتشيتش
|ريال مدريد
|تشيلسي
|2019
|45 مليون يورو
|74
|سيباستيان هالير
|آينتراخت فرانكفورت
|وست هام
|2019
|45 مليون يورو
|83
|نيمانيا ماتيتش
|تشيلسي
|مانشستر يونايتد
|2017
|44.7 مليون يورو
|84
|يوري تيليمانس
|موناكو
|ليستر سيتي
|2019
|44.6 مليون يورو
|84
|ليروي ساني
|شالكه
|مانشستر سيتي
|2016
|44 مليون يورو
|86
|أندري شيفتشينكو
|ميلان
|تشيلسي
|2006
|43.9 مليون يورو
|87
|روبينيو
|ريال مدريد
|مانشستر سيتي
|2008
|43 مليون يورو
|87
|راداميل فالكاو
|أتلتيكو مدريد
|موناكو
|2013
|43 مليون يورو
|89
|أليكسيس سانشيز
|برشلونة
|أرسنال
|2014
|42.5 مليون يورو
|90
|روي كوستا
|فيورنتينا
|ميلان
|2001
|42 مليون يورو
|90
|خافيير باستوري
|باليرمو
|باريس سان جيرمان
|2011
|42 مليون يورو
|90
|تياجو سيلفا
|ميلان
|باريس سان جيرمان
|2012
|42 مليون يورو
|90
|جاكسون مارتينيز
|أتلتيكو مدريد
|جوانجزو إيفرجراند
|2016
|42 مليون يورو
|90
|هنريك مخيتاريان
|بروسيا دورتموند
|مانشستر يونايتد
|2016
|42 مليون يورو
|90
|محمد صلاح
|روما
|ليفربول
|2017
|42 مليون يورو
|90
|ليوناردو بونوتشي
|يوفنتوس
|ميلان
|2017
|42 مليون يورو
|97
|ليليان تورام
|بارما
|يوفنتوس
|2001
|41.5 مليون يورو
|97
|كورينتين توليسو
|ليون
|بايرن ميونخ
|2017
|41.5 مليون يورو
|99
|أندي كارول
|نيوكاسل يونايتد
|ليفربول
|2011
|41.3 مليون يورو
|100
|بافل نيدفيد
|لاتسيو
|يوفنتوس
|2001
|41.2 مليون يورو
من هو أغلى لاعب بريطاني في التاريخ؟
كما هو واضح في الصورة، فاللاعب جاريث بيل رغم أبتعاده عن صدارة أغلى اللاعبين في العالم وتواجده في المركز الثامن في القائمة، خاصة بعد انتقال نيمار وبوجبا الأخيرين إلا أن الجناح الويلزي مازال هو أغلى لاعب بريطاني في التاريخ، وذلك حين انتقل إلى ريال مدريد بقيمة 100.8 مليون يورو في عام 2013.
وبالمناسبة فإن أغلى لاعب إنجليز في التاريخ هو اللاعب رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي الذي انضم إلى ليفربول في عام 2015 بمقابل 69.1 مليون يورو.
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وجدير بالذكر أن المملكة المتحدة أو بريطانيا تشمل أربعة أقاليم وهما إنجلترا، أيرلندا الشمالية، اسكتلندا وويلز.
من هو أغلى لاعب ناشئ؟
بعد انضمام كيليان مبابي إلى باريس سان جيرمان في 2018 لم يعد الفرنسي الشاب صاحب الـ20 عاماً ثاني أغلى لاعب في التاريخ فقط، بل أصبح أيضاً أغلى لاعب ناشئ في التاريخ.
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وكان قد انضم "الولد المدهش" كما كانوا يلقبونه في موناكو إلى صفوف باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة لمدة عام مع خيار الشراء بمبلغ وقدرة 180 مليون يورو بإجمالي الصفقة شاملة المكافآت، مبلغ ليس بالقليل على لاعب بلغ الـ20 عاماً فقط في ديسمبر الماضي.
من هو أغلى مدافع في التاريخ؟
أصبح فيرجيل فان دايك أغلى مدافع في كل العصور عندما انضم إلى ليفربول عام 2018 برسوم انتقال وقدره 75 مليون جنيه استرليني (84.5 مليون يورو) قادماً من ساوثهامبتون.
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وبانتقاله من القديسين إلى الريدز تخطى الرقم القياسي لأغلى مدافع الذي كان يتصدره اللاعب دايفيد لويز حين انتقل من تشيلسي إلى باريس سان جيرمان مقابل 62.5 مليون يورو.
من هو أغلى حارس في التاريخ؟
لفترة طويلة من الزمن، حافظ الحارس الكبير وقائد يوفنتوس السابق جيانلويجي بوفون على لقب أغلى حارس في العالم حين انتقل من بارما إلى البيانكونيري مقابل 52 مليون يورو، وهو مبلغ هائل خاصة أن الصفقة كانت في عام 2001.
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وفي 2018 تخطى أليسون بيكر هذا الرقم بعد انتقاله إلى ليفربول قادماً من روما مقابل 73 مليون يورو، ليصبح مؤقتاً أغلى حارس مرمى في العالم، حيث وفي أقل من شهر انتقل كيبا أريزابالاجا من أتلتيك بيلباو إلى تشيلسي بمبلغ 80 مليون يورو، ليتخطى بذلك السعر الذي بلغه أليسون بيكر ويصبح الحارس الإسباني هو أغلى حارس في التاريخ.
ما هي أغلى صفقة من خارج أوروبا؟
أغلى مبلغ على الإطلاق دفعه فريق غير أوروبي في صفقة انتقال لاعب كان حينما دفع فريق شانجهاي إيست 60.3 مليون يورو لضم أوسكار لاعب تشيلسي في عام 2017.
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ولكن رغم ذلك، ومع أسعار اللاعبين المتزايدة دائماً في الآونة الآخيرة، فمن يدري أي أرقام سيتم تحطيمها في المستقبل؟