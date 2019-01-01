تين هاج: فان دي بيك سيلعب معنا في دوري الأبطال

اللاعب مطلوب بقوة في ريال مدريد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال إريك تين هاج المدير الفني لأياكس أمستردام أن فان دي بيك سيُشارك في مباراتي الفريق القادمتين في دوري أبطال أوروبا، رغم المفاوضات الجارية حول انتقاله لريال مدريد.

وكان اللاعب الهولندي قد كشف عن وجود مفاوضات حاليًا بين ناديه وريال مدريد حول انتقاله لملعب سانتياجو بيرنابيو، لكنه في نفس الوقت لم يُمارس أي ضغوطات على ناديه لقبول الصفقة.

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ويستعد أياكس لمواجهة باوك اليوناني ضمن الدور الثالث من تصفيات دوري الأبطال، وحين سُئل تين هاج عن دي بيك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أكد أنه سيلعب اللقاء.

مضيفًا "هو معنا هنا وسيلعب، وسيلعب أيضًا مباراة الإياب".

يُذكر أن المصادر الصحفية تصف صاحب الـ22 عامًا بأنه الخيار البديل لنجم مانشستر يونايتد بول بوجبا الذي يُعد الهدف الأول والأهم لريال مدريد في سوق الانتقالات هذا الصيف، وتُقدر قيمة فان دي بيك بـ60 مليون يورو خاصة بعد موسمه المذهل في 2018-2019 وقيادته أياكس لنصف نهائي التشامبيونزليج بعد إقصاء ريال مدريد ويوفنتوس.